Συναγερμός από το «Χαμόγελο του Παιδιού» για εξαφάνιση 13χρονου από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά από ανακοίνωση που εξέδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση (19/12) ενός 13χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.



Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή του ο Τζέντο (επ.) Ραμί (ον.), 13 ετών και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.



Ο Τζέντο (επ.) Ραμί (ον.) έχει ύψος 1,50 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μάτια και μαύρα μαλλιά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε αμάνικο μπουφάν, μαύρη φόρμα και αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.