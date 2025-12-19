Εξαφάνιση γιατρού στα Χανιά: 2,5 χρόνια φυλάκιση για απάτη στον 54χρονο «κβαντο-επιστήμονα»

Ένοχος για απάτη καταδικάστηκε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου ο 54χρονος Χανιώτης ερευνητής με την κατηγορία της απάτης σε βάρος της οικογένειας του γιατρού που έχει εξαφανιστεί.

Στο δικαστήριο κατέθεσε η μητέρα του αγνοούμενου 33χρονου γιατρού η οποία εξήγησε ότι τον 54χρονο τον σύστησε στην οικογένεια η πρόεδρος της εταιρείας Αλτσχάιμερ και της «Γραμμής Ζωής». Εκτός από τις συστάσεις όμως φαινόταν και πειστικός ο ίδιος.

Ο 54χρονος δικάστηκε ερήμην αφού ζήτησε αναβολή λόγω ασθένειας, αίτημα το οποίο απορρίφθηκε από το Δικαστήριο. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 30 μηνών και χρηματικό πρόστιμο 2000 ευρώ ενώ έδωσε αναστέλλουσα ισχύ στην έφεση ενόψει του λευκού ποινικού μητρώου του 54χρονου.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, η 69χρονη ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος, μεταξύ άλλων, έλεγε στην οικογένεια του 33χρονου ότι χρησιμοποιούσε κβαντική μηχανική μέσω δορυφόρου για τον εντοπισμό του αγνοούμενου. «Μας ζητούσε τρίχες του παιδιού από τσατσάρες ή ό,τι άλλο προσωπικό αντικείμενο μπορούμε να φέρουμε».

Παράλληλα, εξήγησε ότι ο πρόεδρος του Silver Alert, ενημέρωνε την κοινή γνώμη για τη μέθοδο λέγοντας πως είναι πολλά υποσχόμενη και ότι και οι ιδιοι είχαν ενθουσιαστεί καθώς τους είχε ανοίξει μια χαραμάδα ελπίδας. «Από την Κυριακή το βράδυ του δώσαμε τα δείγματα και την Δευτέρα τρέχαμε όλη τη μέρα, εμείς η αστυνομία και ο ίδιος» εξιστόρησε.

«Μας έλεγε ότι τώρα είναι 200 μέτρα μπροστά μου, ήταν πειστικός. Γιατί ο γιος μου ήταν γυμνασμένος, έτρεχε, μας έλεγε ότι δεν μπορεί να τον πλησιάσει γιατί δεν είναι ντετέκτιβ είναι επιστήμων. Μας έλεγε πως μπαίνει ο γιος μου στα στενά και δεν φτάνει με το αυτοκίνητο.

«Στη σύμβαση που είχαμε κάνει μου έλεγε οτι τα πάγια έξοδα είναι 5.000 ευρώ για δορυφόρους, για μηχανήματα και επιπλέον τα έξοδα κίνησης ποσό περίπου 1.000- 2.000 ευρώ. Τα πάγια αυτά ήταν ανεξαρτήτως αποτελέσματος» τόνισε.

Ερωτηθείσσα για το πότε αντιλήφθηκαν ότι πρόκειται για απάτη, τόνισε ότι αυτό το αντιλήφθηκε η αστυνομία. «Είχε ραντεβού την Τρίτη το πρωί στην Ασφάλεια για να συζητήσουν τη συνεργασία τους κι αυτό μας έκανε να τον εμπιστευτούμε ένα παραπάνω» σημείωσε η μητέρα του γιατρού.