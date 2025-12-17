Η συγγνώμη του υπεύθυνου του Silver Alert για τον δήθεν εντοπισμό του 34χρονου με «κβαντοτεχνολογία»

Θύματα της απάτης του 54χρονου επιτήδειου ο οποίος ισχυριζόταν ότι εντόπισε τον 34χρονο γιατρό που έχει εξαφανιστεί στην Κρήτη μέσω «κβαντικής τεχνολογίας», φαίνεται πως έπεσαν όχι μόνο οι γονείς του νεαρού αλλά και η γραμμή Silver Alert.

Μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News», ο υπεύθυνος της Γραμμής Ζωής - Silver Alert, Παναγιώτης Κουρούκλης ανασκεύασε πλήρως τα όσα είχε αναφέρει σε χθεσινή του συνέντευξη στην ίδια εκπομπή, για την υποτιθέμενη νέα τεχνολογική μέθοδο εντοπισμού του στίγματος ανθρώπων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά παγκοσμίως στην υπόθεση του 34χρονου Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από τις 7 Δεκεμβρίου.

«Θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη από τους τηλεθεατές γιατί σε αυτήν την τηλεοπτική περιπέτεια έχω ένα μέρος ευθύνης», τόνισε αναφερόμενος στη συνεργασία που είχε ανακοινώσει με τον υποτιθέμενο «ερευνητή».

Ωστόσο πρόσθεσε ότι χάρη σε ενέργειες που έγιναν από το Silver Alert, αποκαλύφθηκε η απάτη και ο άνθρωπος αυτός συνελήφθη.

«Μας έλεγε ότι τον βλέπει στα 100 και τα 50 μέτρα. Όταν υποτίθεται ότι εντόπισε το στίγμα του 34χρονου σε μια αποθήκη, ειδοποιήσαμε την αστυνομία για να σταλούν δυνάμεις στο σημείο. Πράγματι η επέμβαση της αστυνομίας ήταν άμεση, ωστόσο οι αστυνομικοί δεν έμπαιναν μέσα. Το επόμενο πρωί μου είπε ότι ο άνθρωπος που αναζητάμε έφυγε από την πίσω πόρτα», περιέγραψε ο Παναγιώτης Κουρούκλης, εξηγώντας ότι από την εξέλιξη του περιστατικού φάνηκε ξεκάθαρα ότι επρόκειτο για απάτη.

Η «ταρίφα» για την… «παγκόσμια πατέντα»

Όπως τόνισε ο ίδιος, στη διάρκεια της συνεργασίας που είχαν με τον ίδιο άνθρωπο και για άλλες υποθέσεις, ζητούσε από την υπηρεσία του Silver Alert ποσά χιλιάδων ευρώ προκειμένου να «καλύπτει τα έξοδα για την έρευνά του», τα οποία δεν μπορούσαν να του παρέχουν.

Χρήματα βέβαια φαίνεται πως είχε ζητήσει και από την οικογένεια του 34χρονου γιατρού, εκμεταλλευόμενος την αγωνία για την τύχη του αγαπημένου τους. Ο 54χρονος φέρεται να ζήτησε 5.000 ευρώ προκειμένου να εφαρμόσει ως «παγκόσμια πατέντα» την εξειδικευμένη τεχνολογία εντοπισμού για την οποία μιλούσε.

Ο επιτήδειος συνελήφθη τελικά από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων και κρατείται με την κατηγορία της απάτης.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές (υπολογιστές, οθόνες, φορητοί υπολογιστές κλπ και τρία κινητά τηλέφωνα) και προσωπικά αντικείμενα του εξαφανισθέντος.