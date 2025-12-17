Συνελήφθη ο ερευνητής που θα αναζητούσε τον 33χρονο γιατρό με...εξειδικευμένη τεχνολογία

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων ο άνδρας που ισχυρίζεται ότι βρήκε με κβαντική τεχνολογία τον 33χρονο ειδικευόμενο γιατρό, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από τις 7 Δεκεμβρίου.

Ο εν λόγω άνδρας κρατείται από τις Αρχές με την κατηγορία της απάτης. Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση εξαφάνισης του Αλέξη Τσικόπουλου από περιοχή του Ηρακλείου.

Πρόκειται για έναν 54χρονο, ο οποίος εμφανίστηκε ως καταρτισμένος ερευνητής και πρόεδρος ινστιτούτου σε χώρα του εξωτερικού και προσέγγισε οικείους του 33χρονου από τους οποίους ζήτησε 5.000 ευρώ για να εφαρμόσει εξειδικευμένη τεχνολογία εντοπισμού για την ανεύρεσή του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Από τη διερεύνηση των παρεχόμενων πληροφοριών που διοχέτευε για δήθεν εντοπισμό του 33χρονου, οι οποίες δεν επιβεβαιώθηκαν, προέκυψε ότι δεν στηρίζονταν σε διενεργούμενη έρευνα και ο ίδιος δε διέθετε εξειδικευμένο εξοπλισμό.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές (υπολογιστές, οθόνες, φορητοί υπολογιστές κλπ και τρία κινητά τηλέφωνα) και προσωπικά αντικείμενα του εξαφανισθέντος.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Η αναγγελία της εξαφάνισης

Σημειώνεται πως ο Αλέξης Τσικόπουλος, 33 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι του, στο Ηράκλειο Κρήτης, το πρωί της 07/12/25. Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων. Έχει ξανθά κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,94μ και είναι κανονικού βάρους.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το βράδυ της 12/12/2025 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του. Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.