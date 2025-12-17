Εξαφάνιση γιατρού στην Κρήτη: Προσαγωγή άνδρα που ισχυρίζεται ότι τον βρήκε με «κβαντική τεχνολογία»

Εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης του Αλέξη Τσικόπουλου στην Κρήτη καθώς ένας άνδρας έχει τεθεί υπό κράτηση μετά από ισχυρισμό του ότι διαθέτει πληροφορίες για την τύχη του 33χρονου γιατρού, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από τις 7 Δεκεμβρίου στον δήμο Αποκόρωνα Χανίων.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, πρόκειται για ιδιώτη ερευνητή, ο οποίος κλήθηκε από τις Αρχές προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τους ισχυρισμούς του, καθώς φέρεται να ανέφερε ότι μέσω μεθόδου που ο ίδιος αποκαλεί «κβαντική τεχνολογία» έχει καταφέρει να εντοπίσει ίχνη του αγνοούμενου.

Τον εντόπισε μέσω της «κβαντικής φυσικής»

Όπως φέρεται να κατέθεσε, είχε παραλάβει από την οικογένεια του 33χρονου τρίχες του αγνοούμενου, τις οποίες τοποθέτησε σε ειδικό μηχάνημα. Μέσω διαδικασίας που –κατά τους ισχυρισμούς του– βασίζεται σε αρχές της κβαντικής φυσικής και στη χρήση δορυφορικών δεδομένων, υποστήριξε ότι εντόπισε ίχνη του Αλέξη Τσικόπουλου στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού της Σούδας.

Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με όσα ανέφερε, δεν κατέστη δυνατός ο ακριβής εντοπισμός του, καθώς –όπως ισχυρίστηκε– ο αγνοούμενος «κινούταν με μεγάλη ταχύτητα».

Προσήχθη από την Ασφάλεια Χανίων

Οι ισχυρισμοί του ιδιώτη ερευνητή τέθηκαν υπόψη της Ασφάλειας Χανίων, η οποία προχώρησε στην προσαγωγή του άνδρα, εκτιμώντας ότι έχουν δημιουργηθεί σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία της μεθόδου που επικαλείται. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι γονείς του 33χρονου, μέσα στην αγωνία τους για την τύχη του παιδιού τους, να πείστηκαν για την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης πρακτικής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εντός της ημέρας δεν αποκλείεται η προσαγωγή να μετατραπεί σε σύλληψη, ενώ ο άνδρας αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων για τα περαιτέρω.

Η υπόθεση της εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού εξακολουθεί να απασχολεί έντονα τις Αρχές, οι οποίες συνεχίζουν τις έρευνες χωρίς, μέχρι στιγμής, να έχει προκύψει κάποιο επιβεβαιωμένο στοιχείο για την τύχη του.