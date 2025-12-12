Μυστήριο με την εξαφάνιση 33χρονου από το Ηράκλειο: Εντόπισαν το αυτοκίνητό του στα Χανιά

Στα Χανιά εστιάζονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του 33χρονου που χάθηκε από το Ηράκλειο την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, όταν έφυγε με το αυτοκίνητο της μητέρας του.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το αυτοκίνητο του 33χρονου βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο χωριό Φρές του Δήμου Αποκορώνου, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί κάποιο άλλο αντικείμενο ή ίχνος του 33χρονου που να οδηγεί σε κάποιο αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 33χρονος ετοιμαζόταν την επομένη της εξαφάνισής του, στις 8 Δεκεμβρίου να πάει στην δουλειά του, καθώς εργάζεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Στις έρευνες συνδράμει η Πυροσβεστική Υπηρεσία με πεζοπόρο τμήμα 10 ατόμων, τον σκύλο της ΕΜΑΚ και drone.