Ηράκλειο: Νεκρός ο 40χρονος ορειβάτης που εγκλωβίστηκε στο Φαράγγι του Αμπά

Νεκρό εντόπισαν οι διασώστες τον 40χρονο περιπατητή ο οποίος τραυματίστηκε την Κυριακή 07 Δεκεμβρίου στο Φαράγγι του Αμπά.

Ο ελληνικής καταγωγής ορειβάτης, κάτοικος Ηρακλείου, κάλεσε τις αρχές δηλώνοντας τραυματισμό στο πόδι, χωρίς δυνατότητα να συνεχίσει την κατάβαση του καταρράκτη στο φαράγγι. Ομάδα της ΕΜΑΚ από το Ηράκλειο και της ΕΜΟΔΕ έφτασαν στο σημείο όπου πραγματοποιήθηκε επιχείρηση διάσωσης και μεταφοράς του.

Ο άνδρας εντοπίστηκε σε σημείο αρκετών δεκάδων μέτρων από την κορυφή του καταρράκτη, σε κατάσταση επικοινωνίας αλλά τραυματισμένος τόσο στο πόδι από την πτώση όσο και σε άλλα σημεία του σώματός του.

Ωστόσο, λόγω της πολύωρης επιχείρησης ο άτυχος άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή με αποτέλεσμα να ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Κατά τις μεσημεριανές ώρες χθες Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για έρευνα και διάσωση άνδρα, στο φαράγγι του Αμπά, στα Αστερούσια Όρη, στην Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης.

Κινητοποιήθηκαν συνολικά 31 πυροσβέστες από το Π.Κ. Πύργου Μονοφατσίου, την 3η Ε.ΜΟ.Δ.Ε., καθώς και από την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 3ης Ε.Μ.Α.Κ. Επίσης, κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.).

Οι Πυροσβέστες, αφού εντόπισαν τον άνδρα σε δύσβατο σημείο στο φαράγγι του Αμπά, με συντονισμένες ενέργειες και τη με χρήση ορειβατικού εξοπλισμού, τον μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο, από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. χωρίς τις αισθήσεις του.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε μεσημεριανές ώρες σήμερα Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025».