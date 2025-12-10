Ερωτήματα για το χαμό του 37χρονου σε φαράγγι στην Κρήτη: Αναφορές για καθυστέρηση στη διάσωση

Οδύνη έχει προκαλέσει ο θάνατος του 37χρονου Στέλιου, ενώ πραγματοποιούσε κατάβαση του καταρράκτη του Αμπά στα Αστερούσια Όρη στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ο 37χρονος ειδοποίησε ο ίδιος τα σωστικά συνεργεία όταν τραυματίστηκε στη διάρκεια της κατάβασης την Κυριακή (7/12), με την επιχείρηση που ξεκίνησε στη συνέχεια να είναι επίπονη και να διαρκεί περίπου 24 ώρες και τον τραυματία να αφήνει την τελευταία του πνοή.

Σε κλίμα βαρύ πένθους, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον Στέλιο σήμερα Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου. Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλλεί στις 15:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου (Νέο Κοιμητήριο) στο Ηράκλειο ενώ η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 2:30 μ.μ., για όσους επιθυμούν να πουν το τελευταίο αντίο.

Τα ερωτήματα για τη διάσωση και η ανάρτηση αυτόπτη μάρτυρα

Παρά τις προσπάθειες με ελικόπτερο, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ανάγκασαν τις επίγειες δυνάμεις να ολοκληρώσουν τη δύσκολη αποστολή για τη διάσωση του Στέλιου. Η σορός του άτυχου άνδρα ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Χάρακα, αφήνοντας πίσω ένα τεράστιο αίσθημα απώλειας.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τις τελευταίες στιγμές του άτυχου Στέλιου, ενώ υπάρχουν πλήθος ερωτημάτων για το ενδεχόμενο καθυστέρησης στη διαδικασία διάσωσης και για τη μη επέμβαση ελικοπτέρου στο σημείο που βρισκόταν ο 37χρονος.

Εικόνα από την επιχείρηση διάσωσης του 37χρονου Στέλιου. Φωτό: Creta24.gr

Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση αυτόπτη μάρτυρα που περιγράφει όλη τη διαδικασία από τη στιγμή που ειδοποιήθηκαν οι Αρχές μέχρι τη στιγμή που ο άτυχος Στέλιος διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός.

«Ατύχημα στο φαράγγι του Αμπά

Το ατύχημα συνέβη την Κυριακή 7/12/26 και ώρα 13:30. Την ίδια ακριβώς ώρα έγινε κλήση στο 166 και δηλώθηκε πτώση ατόμου από 40μ.

Το σημείο ατυχήματος είχε οπτική επαφή απο σημείο προσέγγισης οχημάτων αλλά ανάμεσα τους υπάρχει γκρεμός 150μ. Σε λιγότερο από 1 ώρα είχε φτάσει στο σημείο αυτό ομάδα πυροσβεστικής και παρακολουθούσαν για λίγη ώρα τις ενέργειες που κάναμε ώστε να κατεβάσουμε τον τραυματία στο έδαφος από ενδιάμεσο πατάρι όπου είχε σταματήσει.

Ο μέχρι τότε τραυματίας δεν είχε πέσει τελικά από 40μ. αλλά είχε χάσει τον έλεγχο της ταχύτητας κατάβασης (πιθανώς να λιποθυμισε και πάνω στο σχοινί) και επικοινωνούσε κανονικά με το περιβάλλον έχοντας πλήρη συνείδηση όταν έφτασα εγώ πρώτος στο σημείο και τον διαχειρίστηκα όπως μπορούσα.

Μετά από λίγη ώρα (~14:30) ενω ο τραυματίας είχε φτάσει στο έδαφος υπήρξε άμεση τηλεφωνική επικοινωνία με τον τραυματία και την πυροσβεστική και συνεννοήθηκαν για το τι έχει, τι αισθάνεται και για το αν μπορεί να συνεχίσει ή να έρθουν να τον πάρουν.

Αρχικά ο τραυματίας είπε ότι νομίζει ότι μπορούσε να συνεχίσει ωστόσο μετά από 1 ώρα άλλαξε γνώμη και έγινε επικοινωνία με την πυροσβεστική για ενημέρωση της κατάστασης οπότε στις 16:30 ήρθε ομάδα της ΕΜΑΚ με φορείο, 8 άτομα και τον διοικητή για συνοδεία και μόνο όπως δήλωσε.

Από το σημείο ατυχήματος απείχε πεζοπορικό μονοπάτι σε απόσταση 250μ. Ο τραυματίας περπάτησε για 70 μέτρα υποβασταζομενος μέχρι που παρέδωσε τις δυνάμεις του οπότε τοποθετήθηκε σε φορείο και μεταφέρθηκε ακόμα λίγο με μεγάλη δυσκολία. Ωστόσο ο διοικητής της ΕΜΑΚ είχε δηλώσει οτι είναι αδύνατον να μεταφερθεί περαιτέρω και κάλεσε 2 ομάδες της ΕΜΟΔΕ και ελικόπτερο (~18:30). Αναψαν φωτια και κάτσαμε όλοι…

Στις 20:00 ήρθε η ΕΜΟΔΕ, ωστόσο η προσέλευση ελικοπτέρου αμφισβητήθηκε από το κέντρο επιχειρήσεων και ζητήθηκε η κατάσταση του τραυματία για να κρίνουν την αναγκαιότητα του ελικοπτέρου. Η κλίμακα Γλασκοβ έδειξε 9 οπότε η κλίση ελικοπτέρου επιβεβαιώθηκε κατά τις 21:00 λέγοντας μας ότι σε 2 ώρες θα είναι εκεί.

Στις 22:00 είχα κλίση από έμπιστο φιλικό μου ατομο που είχε άμεση επικοινωνία με το κέντρο επιχειρήσεων, ότι το ελικόπτερο ΔΕΝ θα έρθει άμεσα και ότι δεν έχει σηκωθεί ακόμα οπότε ενημέρωσα την ΕΜΑΚ.

Κατά τις 23:00 το ιδιο ατομο μου είπε ότι το ελικόπτερο έφυγε από Λιμνο, θα πάει Ελευσίνα για ανεφοδιασμό,μετά Ηράκλειο και μετά στο σημείο που ήμασταν οπότε να υπολογίζουμε τουλάχιστον 3,5 ώρες.

Στις 00:00, μου είπε ότι το ελικόπτερο έβγαλε βλάβη στην Ελευσίνα όπου και σταμάτησε.

28 διασώστες μαζί με φίλους διανυκτέρευσαν όλη νύχτα στην πλαγιά με 3-4 μποφόρ βοριά και θερμοκρασία κάτω από 10 βαθμούς.

Δεύτερο ελικόπτερο έφτασε στο σημείο κατά τις 9 το πρωί αλλά δεν μπορούσε να προσεγγίσει λόγω των 5-6 μποφόρ αέρα που είχε οπότε και έφυγε.

Στο μέρος είχε καταφθάσει ήδη από το προηγούμενο βράδυ σύσσωμος ο Σπηλαιολογικός Όμιλος Κρήτης (20 ατομα) ο οποίος έχει πλήρη διασωστικό εξοπλισμό, πολλά μέτρα σχοινί, καλά εκπαιδευμένα μέλη στην ορεινή και σπηλαιολογική διάσωση όπως και μηχανοκίνητο ρυμουλκό σχοινιού. Ο ΣΠ.Ο.Κ. από τις 23:00 προσπαθούσε να πείσει τον διοικητή να βοηθήσουν τη διάσωση με ασφάλιση σταθερών σχοινιών σε όλη τη διαδρομή, δικό τους φορείο που ήταν πολύ πιο μικρο και ελαφρύ και τελοσπάντων να τον πάρουν από κει είτε προς τα πάνω με το ρυμουλκό, είτε προς τα κάτω.

Ο διοικητής από τις 20:00 η ώρα ήταν ανένδοτος σε κάθε είδος προτροπή για χερσαία διάσωση και περίμενε πεισματικά το ελικόπτερο.

Μετά που ήρθε και έφυγε το ελικόπτερο παρέδωσε τελικα τη διάσωση κατά τις 12:00 στον ΣΠ.Ο.Κ. που είχε ασφαλίσει ηδη όλη τη διαδρομή προς τα πάνω με δικά τους υλικά.

Όταν πήγαν να ετοιμάσουν τον τραυματία για μεταφορά και ενώ είχαν μιλήσει κανονικά μαζί του πριν μισή ώρα, τότε ο τραυματίας ήταν πια νεκρός. Ώρα 12:30-13:00…..

Μετά από 23 ωρες αναμονής…….»