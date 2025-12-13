Τραγωδία στη Φαρκαδόνα: 55χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Συναγερμός σήμανε στη Φαρκαδόνα, καθώς ένας άνδρας 55 ετών βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του από Αστυνομικούς.



Ο άτυχος άνδρας δεν είχε δώσει σημεία ζωής για μέρες και οι οικείοι του τον αναζητούσαν. Τελικά, συγγενείς και γείτονες κάλεσαν τις Αρχές, και οι Αστυνομικοί που παραβίασαν την πόρτα του σπιτιού του, εντόπισαν τον 55χρονο νεκρό.



Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θάνατο που προήλθε από παθολογικά αίτια, ωστόσο, την πλήρη εικόνα θα την δώσει η νεκροψία-νεκροτομή που θα γίνει στη σορό του.