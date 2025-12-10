Πέθανε ο παλαίμαχος δημοσιογράφος Νίκος Ιερείδης

Με βαθιά θλίψη το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοίνωσε την απώλεια του παλαίμαχου δημοσιογράφου Νίκου Ιερείδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα, σε ηλικία 88 ετών.

Ο Νίκος Ιερείδης γεννήθηκε το 1937 στην Αθήνα και υπήρξε μια από τις χαρακτηριστικές παρουσίες της εγχώριας δημοσιογραφίας. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία το 1961 στα «ΝΕΑ», όπου εργάστηκε ως συντάκτης ύλης για πολλές δεκαετίες, συνεχίζοντας ενεργά ακόμη και μετά τη συνταξιοδότησή του.

Παράλληλα, από το 1972 έως το 1990 συνεργάστηκε με τη «Φωνή της Ελλάδας», ενώ η υπογραφή του συνδέθηκε και με πλήθος εντύπων, όπως τα περιοδικά «Ταχυδρόμος», «Θεατής», «Ζυγός» και η εφημερίδα «Μακεδονία».

Γνωστός για την εργατικότητα, τη σοβαρότητα και το ήθος του, ο Νίκος Ιερείδης είχε άριστες σχέσεις με τους συναδέλφους του και αφήνει πίσω του ένα πλούσιο επαγγελματικό αποτύπωμα. Για το έργο του είχε τιμηθεί με το Βραβείο συντακτών ύλης του Ιδρύματος Μπότση.

Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά έναν εκλεκτό συνάδελφο και εκφράζει τα θερμά συλλυπητήριά της στους γιους του, και ιδιαίτερα στον Χρήστο, που ακολούθησε με επιτυχία τα δημοσιογραφικά βήματα του πατέρα του.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, στις 12:00, στο Νέο Κοιμητήριο Γλυφάδας. Η οικογένεια παρακαλεί αντί στεφάνων να ενισχυθεί το «Μαζί για το Παιδί».