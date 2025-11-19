Πέθανε ο δημοσιογράφος Χριστόφορος Γιωρκάτζης σε ηλικία 55 ετών - Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

Την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 55 ετών, άφησε ο δημοσιογράφος Χριστόφορος Γιωρκάτζης, την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, έπειτα από πολύμηνη ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ, ο Χριστόφορος Γιωρκάτζης γεννήθηκε το 1970 στην Κύπρο. Αφού ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στη Λευκωσία, σπούδασε Επικοινωνία και ΜΜΕ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στη συνέχεια πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στα Νομικά και Οικονομικά Ζητήματα των Οπτικοακουστικών και Πολυμεσικών Προϊόντων. Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε στην κυπριακή εφημερίδα «Αλήθεια».

Στη συνέχεια εργάστηκε στο Διπλωματικό και Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών στην Αθήνα, υπήρξε μέλος της επικοινωνιακής ομάδας της Ελληνικής Προεδρίας το 2003 και συμμετείχε στην Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004. Από το 2000 έως τον πρόωρο θάνατό του, υπηρέτησε στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Κατά την εκτέλεση των δημοσιογραφικών του καθηκόντων, ο Χριστόφορος Γιωρκάτζης διακρίθηκε για την συνέπεια, την επιμέλεια και την εργατικότητά του. Ήταν άνθρωπος με ήθος, ακέραιο χαρακτήρα και προθυμία να προσφέρει πάντα το καλύτερο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εκφράζει τα θερμά συλλυπητήριά του στους οικείους του και τον αποχαιρετά. Η κηδεία του θα τελεστεί στην Κύπρο.