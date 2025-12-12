Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Πέθανε ο πατέρας του - «Θα ήθελα να σε είχα και άλλο, ξεκουράσου ομορφιά μου»

Τον αγαπημένο του πατέρα αποχαιρέτησε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Ο ηθοποιός περνά δύσκολες ώρες, αφού με τον “κύριο Λεωνίδα”, όπως τον αποκαλούσε, ήταν πολύ δεμένοι γιατί ήταν ένας άνθρωπος που είχε ταλαιπωρηθεί από τη ζωή και παρόλα αυτά δεν το έβαζε κάτω και την αντιμετώπιζε με χιούμορ.

Ο Δαδακαρίδης μοιράστηκε τη δυσάρεστη είδηση στο Instagram και ευχήθηκε “καλό ταξίδι” στον πατέρα του δείχνοντάς μας φωτογραφίες από προσωπικές τους στιγμές. «Καλό ταξίδι μπαμπά μου. Θα ήθελα να σε είχα και άλλο. Ξεκουράσου ομορφιά μου. Σ’ αγαπώ πολύ», έγραψε στην ανάρτησή του.

«Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος»

Πριν από λίγο καιρό ο Δαδακαρίδης είχε πει ότι η “Φάλαινα” -στην οποία πρωταγωνιστεί- έχει μέσα της ένα κομμάτι του κυρ-Λεωνίδα! «Εύχομαι ο πατέρας μου που το βλέπει να μην περάσει περίεργα, γιατί για μένα βιωματικά η “Φάλαινα” είναι μια μεταφορά. Ο πατέρας μου έφτασε σε εκείνο το μεταίχμιο που η δουλειά του απλά ξεπεράστηκε. Ήταν εμπορικός αντιπρόσωπος και απλά το Ίντερνετ ήρθε και τον ισοπέδωσε. Ξαφνικά στα 55 έπρεπε να σκεφτεί πώς θα αλλάξει πια ρότα για να επιβιώσει στη χώρα την οποία όργωσε με το αμάξι, πολλές φορές και μ’ εμένα, με μια βαλίτσα, για να πουλήσει και να ζήσει την οικογένειά του.

Δεν το λέω δραματικά, ήταν και είναι ένας υπέροχος άνθρωπος με υπέροχο χιούμορ. Αλλά όταν ήρθε το Ίντερνετ, ήταν η “Φάλαινα” που ουσιαστικά ξεπέρασε εκείνη την ισορροπία. Και άρχισε εκείνος, μέσα στο προσωπικό του αδιέξοδο, να αυτοκαταστρέφεται σιγά σιγά με έναν τρόπο».