Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: «Ακόμα και έτσι μπορείς να αγαπάς»

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης έδειξε μια γλυκιά πλευρά του εαυτού του στα social media δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με τη μητέρα του σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Καμιά φορά θα ήθελες οι αποστάσεις να είναι πιο μικρές πιο κοντινές, αλλά ακόμα και έτσι μπορείς να αγαπάς… Μάνα», έγραψε στο Instagram και μοιράστηκε μαζί μας μια φωτογραφία των δυο τους που μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό.

«Η οικογένειά μου είναι το πιο σημαντικό πράγμα»

Ο ηθοποιός μιλά συχνά για τους γονείς του με πολύ γλυκά λόγια. Πρόσφατα και με αφορμή το θεατρικό έργο «Η φάλαινα» στο οποίο πρωταγωνίστησε είχε δηλώσει σε συνεντεύξεις του: «Όλοι έχουμε μια φάλαινα στη ζωή μας. Εμένα αυτή η παράσταση μου έβγαλε τον πατέρα μου! Πολλά πράγματα που διαπραγματεύεται η παράσταση είναι ένα κομμάτι του κυρ Λεωνίδα, πολύ ωραίο, πάντα θετικά, όχι αρνητικά.

Ο πατέρας μου έφτασε σε εκείνο το μεταίχμιο που η δουλειά του απλά ξεπεράστηκε. Ήταν εμπορικός αντιπρόσωπος και απλά το Ίντερνετ ήρθε και τον ισοπέδωσε. Ξαφνικά στα 55 έπρεπε να σκεφτεί πώς θα αλλάξει πια ρότα για να επιβιώσει στη χώρα την οποία όργωσε με το αμάξι -πολλές φορές και μ’ εμένα- με μια βαλίτσα, για να πουλήσει και να ζήσει την οικογένειά του.

Δεν το λέω δραματικά, ήταν και είναι ένας υπέροχος άνθρωπος με υπέροχο χιούμορ. Αλλά όταν ήρθε το Ίντερνετ, ήταν η… φάλαινα που ουσιαστικά ξεπέρασε εκείνη την ισορροπία. Και άρχισε εκείνος, μέσα στο προσωπικό του αδιέξοδο, να αυτοκαταστρέφεται σιγά σιγά με έναν τρόπο.

Η σχέση με τον πατέρα μου είναι πολύ σημαντική. Ο πατέρας μου, η μάνα μου και η άλλη μου μαμά η δεύτερη σύζυγος του πατέρα μου, η οικογένειά μου είναι το πιο σημαντικό πράγμα! Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πιο σημαντικό, ίσως αν κάνω παιδί, να είναι το παιδί».