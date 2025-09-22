Δύσκολες στιγμές για τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη - Πέθανε η μητέρα του

Δύσκολες στιγμές περνάει ο γνωστός και αγαπημένος ηθοποιός Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης καθώς ανακοίνωσε πως η μητέρα του έφυγε από τη ζωή.

Ο ίδιος με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς ακολούθους του μια σειρά από φωτογραφίες με τη μητέρα του.

Η ανάρτηση του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη

«Ξεκουράσου μάνα μου καλό σου ταξίδι θα μου λείπεις ,όπως πάντα 20/09/2025», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.

Υπενθυμίζεται ότι ο ηθοποιός είχε ανεβάσει το καλοκαίρι άλλη μια φωτογραφία στην οποία πόζαρε μαζί με την αγαπημένη του μητέρα.

«Η οικογένειά μου είναι το πιο σημαντικό πράγμα»

Ο ηθοποιός μιλά συχνά για τους γονείς του με πολύ γλυκά λόγια. Πρόσφατα και με αφορμή το θεατρικό έργο «Η φάλαινα» στο οποίο πρωταγωνίστησε είχε δηλώσει σε συνεντεύξεις του: «Όλοι έχουμε μια φάλαινα στη ζωή μας. Εμένα αυτή η παράσταση μου έβγαλε τον πατέρα μου! Πολλά πράγματα που διαπραγματεύεται η παράσταση είναι ένα κομμάτι του κυρ Λεωνίδα, πολύ ωραίο, πάντα θετικά, όχι αρνητικά.

Ο πατέρας μου έφτασε σε εκείνο το μεταίχμιο που η δουλειά του απλά ξεπεράστηκε. Ήταν εμπορικός αντιπρόσωπος και απλά το Ίντερνετ ήρθε και τον ισοπέδωσε. Ξαφνικά στα 55 έπρεπε να σκεφτεί πώς θα αλλάξει πια ρότα για να επιβιώσει στη χώρα την οποία όργωσε με το αμάξι -πολλές φορές και μ’ εμένα- με μια βαλίτσα, για να πουλήσει και να ζήσει την οικογένειά του.

Δεν το λέω δραματικά, ήταν και είναι ένας υπέροχος άνθρωπος με υπέροχο χιούμορ. Αλλά όταν ήρθε το Ίντερνετ, ήταν η… φάλαινα που ουσιαστικά ξεπέρασε εκείνη την ισορροπία. Και άρχισε εκείνος, μέσα στο προσωπικό του αδιέξοδο, να αυτοκαταστρέφεται σιγά σιγά με έναν τρόπο.

Η σχέση με τον πατέρα μου είναι πολύ σημαντική. Ο πατέρας μου, η μάνα μου και η άλλη μου μαμά η δεύτερη σύζυγος του πατέρα μου, η οικογένειά μου είναι το πιο σημαντικό πράγμα! Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πιο σημαντικό, ίσως αν κάνω παιδί, να είναι το παιδί».