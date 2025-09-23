Πέθανε ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια»: Η ανάρτηση της Πέπης Τσεσμελή για τον Γιώργο Σταυρόπουλο

Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σταυρόπουλος, ο οποίος είχε γίνει γνωστός ως «Μίστερ Εθνικά Μπούτια» μέσα από τηλεοπτικές εμφανίσεις του τη δεκαετία του 1990 και του 2020.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή με ανάρτησή της στα social media η Πέπη Τσεσμελή, γράφοντας: «Αντίο φίλε Γιώργο Σταυρόπουλε με τα απίστευτα πόδια από εκεί βγήκε και το παρατσούκλι Μίστερ μπούτιας θα σε θυμόμαστε πάντα με χαμόγελο. Μας έδωσες απίστευτες χιουμοριστικές στιγμές.

Ήσουν ψυχούλα και χαρούμενος άνθρωπος. Καλό παράδεισο, καλό ταξίδι στο φως».

Μάλιστα, η Πέπε Τσεσμελή δημοσίευσε και το παρακάτω βίντεο με χιουμοριστικές στιγμές στις οποίες ήταν πρωταγωνιστής ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια».

Ο Μίστερ Εθνικά Μπούτια (Γιώργος Σταυρόπουλος) μαζί με τον Εθνικό Σταρ (Ανδρέα Ευαγγελόπουλο) υπήρξαν δύο εμβληματικές προσωπικότητες την εποχή της trash τηλεόρασης, με τους τηλεοπτικούς καυγάδες τους να έχουν μείνει στην ιστορία, μέσω πολλών εκπομπών της εποχής, όπως το ιστορικό Ερωτοδικείο, που παρουσίαζε η Βίκυ Μιχαλονάκου.