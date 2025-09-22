Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος - Η συνεργασία με την Ρένα Βλαχοπούλου

Ο ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook και μας ενημέρωσε για την απώλεια του αγαπημένου επίσης ηθοποιού, Βαγγέλη Ζερβόπουλου.

«Αντίο αγαπημένε μας Βαγγέλη! Ο καλός μας συνάδελφος Βαγγέλης Ζερβόπουλος έφυγε χθες από τη ζωή, ένας σεμνός ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου. Ένα πάντα χαμογελαστό παιδί και παιδί ήταν ως τα 74 του χρόνια. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας φίλε, θα σε αποχαιρετήσουμε από το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας τις επόμενες μέρες» έγραψε χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας την λεζάντα του με μια φωτογραφία.



Ο ηθοποιός είχε γίνει γνωστός - κυρίως - μέσα από βιντεοταινίες, είχε παίξει σε θεατρικές παραστάσεις, αλλά και σε τηλεοπτικές σειρές την δεκαετία του '90. Στην βιντεοταινία του 1983 μάλιστα, με τίτλο «Σιδηρά Κυρία» είχε συμπρωταγωνιστήσει με την Ρένα Βλαχοπούλου.