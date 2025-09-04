Μαρία Κωνσταντάκη: «Ο μπαμπάς μου δεν με στήριξε όταν του είπα ότι θα γίνω ηθοποιός»

Η Μαρία Κωνσταντάκη είναι αφοπλιστικά ειλικρινής σε κάθε της συνέντευξη και όσα μάθαμε σήμερα, στην συνέντευξη που έδωσε καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», ήταν πολλά και ενδιαφέροντα.

«Για να γνωρίσω κάποιον, δεν χρειάζεται να μπω σε app. Ανήκω σε μια γενιά που συναντούσες κάποιον στο μπαρ, μετά τον έβρισκες στο Instagram και του έστελνες μήνυμα» είπε μιλώντας για την «μόδα» της εποχής.

Αναφέρθηκε όμως και στις διακοπές της στην Σαμοθράκη: «Πήγα για δουλειά με τον εαυτό μου. Κάνω ό,τι με κάνει να αισθάνομαι καλά. Όλα αυτά βοηθούν να κρατάς ψηλά το ηθικό σου. Θα ήθελα να ζω 3 μήνες στο χωριό και μετά να επιστρέφω στην Αθήνα».

Μιλώντας για την οικογένειά της και τη σχέση με τον πατέρα της, η ηθοποιός εξήγησε: «Υπήρχε περίοδος της ζωής μου που ήμουν θυμωμένη με τους γονείς μου. Ο μπαμπάς μου δεν με στήριξε όταν του είπα ότι θα γίνω ηθοποιός, το είχε συνδυάσει με τα μπουλούκια, με ένα «μαύρ» πρόσωπο, ελευθέρων ηθών… Του είπα κιόλας ότι θα δουλέψω σε μπαρ και θα πάρω και μηχανάκι… Έγινε χαμός! Δεν με έδιωξε από το σπίτι, αλλά βρίζει γενικά και μας πήρε ο διάολος. Η μητέρα μου στοχοποιήθηκε. Είχα θυμό γι’ αυτό το πράγμα, αλλά στην τελική είναι δικαίωμά του να έχει αυτή την αντίδρασή του. Σε τέτοιου είδους αποφάσεις, όμως, δεν λαμβάνω υπόψιν τους άλλους. Ανακοινώνω».