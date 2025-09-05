Λυδία Κονιόρδου: «Ο πόλεμος που υπέστην ως Υπουργός Πολιτισμού ήταν μεγάλος»

Μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης δίνει η Λυδία Κονιόρδου και μιλάει για τα πάντα μεταξύ των οποίων και για τη θέση της Υπουργού Πολιτισμού.

«Δεν αμφιταλαντεύτηκα καθόλου για τη θέση της Υπουργού Πολιτισμού. Ήταν Παρασκευή απόγευμα στις 7.00 που μου έγινε η πρόταση και στις 9.00 έβγαινε η λίστα του Υπουργικού Συμβουλίου.

Αισθάνθηκα ότι αν δεν βοηθήσω στο θέμα του πολιτισμού που το ξέρω και το αγαπάω, δεν θα έχω δικαίωμα να διαμαρτύρομαι. Δεν μπορούσα να πω «όχι» σε μια πρόσκληση της πολιτείας να προσφέρω αυτό που μου αναλογεί. Είχα όμως άγνοια κινδύνου, δεν ήξερα όλες τις τρικλοποδιές. Αν και δεν είχα δόλο ή πολιτικές βλέψεις, ήταν μεγάλος ο πόλεμος που υπέστην.

Θα μπορούσαν να έχουν γίνει τέσσερις φορές περισσότερα πράγματα. Αλλά και αυτά που έγιναν –δύσκολα πράγματα, συγκρουσιακά, σε χρόνο ρεκόρ–, μαζί με μια πολύ ισχυρή ομάδα που είχα, ο κόσμος δεν τα ξέρει, έχουν θαφτεί.

Νομίζω ότι μετά τη Μελίνα και τον Βενιζέλο ήμουν η μακροβιότερη υπουργός Πολιτισμού τότε. Έζησα δέκα ζωές και βγήκα πιο σοφή από αυτή την εμπειρία. Τώρα μπορώ να παίξω Σαίξπηρ πολύ καλά που δεν έχω παίξει ποτέ. Είδα πώς λειτουργεί η εξουσία» αναφέρει στην συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό OK!