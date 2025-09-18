Γιάννης Κότσιρας: Το γυρίζει σε... ηθοποιός και δηλώνει: «Θα πέσουν κεφάλια»

Από πρόσχαρος χαρακτήρας… δαιμόνιος και σκοτεινός! Μια έκπληξη περιμένει τους τηλεθεατές της κωμικής σειράς της ΕΡΤ1 «Καλά θα πάει κι αυτό». Ο Γιάννης Κότσιρας, που έχει γράψει τους στίχους του ομώνυμου τραγουδιού των τίτλων, μας αιφνιδιάζει με την απρόσμενη συμμετοχή του στο καστ της σειράς.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης εισβάλλει στο «Καλά θα πάει και αυτό» από το 6ο επεισόδιο, που θα μεταδοθεί την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στις 22.45, υποδυόμενος έναν συνεργάσιμο και πρόσχαρο άνθρωπο, ο οποίος μεταμορφώνεται στο τέλος σε σκοτεινό και δαιμόνιο, που βάζει τους ήρωές μας, διαρκώς, σε περιπέτειες.

Αρνητικός καταλύτης

Ο Γιάννης Κότσιρας ενσαρκώνει τον Λοΐζο, έναν οικονομικό διαχειριστή μεγάλων fund. Λίγο αφασία, εκ πρώτης όψεως, καλοπερασάκιας, χαλαρός, γυναικάς, συνεργάσιμος, φιλικός, αλλά και ικανός πυροσβέστης δύσκολων «πυρκαγιών», που ανάβει, χάρη στη επιπολαιότητά του, ο Τάσος Σωτηρίου (Γιάννης Ζουγανέλης) στον σκοτεινό εχθρό του, Πάρι Ιορδάνου.

Ο ακίνδυνος ρόλος τού ενδιάμεσου και τού αγγελιοφόρου γρήγορα θα αλλάξει και ο πρόσχαρης Λοΐζος θα μεταμορφωθεί, κατ’ εντολή του Αμερικανού «φίλου», σε έναν δυνάστη τοποτηρητή και εντολοδόχο του, οδηγώντας συχνά τον Τάσο σε απόγνωση και με τάση φυγής όσο πιο μακριά γίνεται…

Όμως, σαν δαιμόνιος που είναι, θα βρίσκεται πάντα πολλά βήματα μπροστά από τον Τάσο, ο οποίος θα νιώσει στο πετσί του τον απόλυτο κίνδυνο που φτάνει μέχρι την ακεραιότητα των παιδιών του. Ο Λοΐζος, το περιστέρι που κατέληξε γεράκι, θα είναι ο αρνητικός καταλύτης για τη ζωή πολλών, πέραν της οικογένειας Σωτηρίου…

Σε μια σειρά που βασιλεύει η καλοσύνη, ο Λοΐζος είναι το σκοτεινό και δαιμονικό συστατικό, που θα συσπειρώσει δυνάμεις, θα δοκιμάσει φιλίες και νεύρα και θα επιταχύνει την επαγγελματική άνοδο του Πάρι ή την κάθοδό του στην… Περσεφόνη! Και επειδή όλοι οι ρόλοι έχουν το μότο τους, η αγαπημένη φράση του Λοΐζου είναι: «Θα πέσουν κεφάλια»…