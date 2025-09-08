ΕΡΤ1: Σέρνει πρώτη τον χορό της μυθοπλασίας - Ποιες σειρές κάνουν πρεμιέρα

Πριν από τους ανταγωνιστές ξεκινά η ΕΡΤ1 τη μετάδοση των ελληνικών της σειρών με στόχο να κερδίσει τηλεθεατές, αφού για άλλη μία χρονιά προηγείται από την ιδιωτική τηλεόραση κατά περίπου 2 εβδομάδες.

«Ηλέκτρα» (15/9, 20.30)

Στην τρίτη σεζόν η Ηλέκτρα θα πορευτεί από τα απόλυτα δεσμά της φυλακής προς την ελευθερία. Μια ελευθερία όμως που δεν της την προσφέρει κανένας έρωτας, κανένας άντρας, αλλά η επιτακτική ανάγκη της να χειραφετηθεί, να σπάσει τα δεσμά που το παρελθόν έχει τυλίξει γύρω της και ν’ αναζητήσει, καθάρια, λυτρωμένη, μια νέα ζωή.

Η τηλεοπτική παρέα της Έμιλυς Κολιανδρή, του Αποστόλη Τότσικα, της Όλγας Μιχαλοπούλου και του Θανάση Πατριαρχέα θα ενδυναμωθεί με νέους χαρακτήρες, που θα ενσαρκώσουν ο Δημήτρης Σέρφας, ο Ιωσήφ Πολυζωίδης και άλλοι, ενώ θα εμπλουτιστεί με ανατροπές στην πλοκή.

«Το παιδί» (15/9, 21.45)

Η νέα ξεχωριστή σειρά με στοιχεία μαύρης κωμωδίας, με την υπογραφή του Παναγιώτη Ιωσηφέλη στο σενάριο και του Στέφανου Μπλάτσου στη σκηνοθεσία, αρχίζει όταν μια πρώην πρωταθλήτρια τάε κβον ντο, η Άρτεμις (Ντένια Στασινοπούλου), σώζει από μια δολοφονική επίθεση τον έφηβο Ντιμίτρι (Βασίλη Μπούτσικο), ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.

Γρήγορα διαπιστώνει ότι όσο το παιδί είναι ζωντανό συνεχίζει να αποτελεί στόχο τόσο αυτών που διέταξαν την επίθεση όσο και της Αστυνομίας που φαίνεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Η Άρτεμις, χωρίς καμία ουσιαστική βοήθεια, αποφασίζει να φύγει από την Αθήνα παίρνοντας μαζί της τον Ντιμίτρι και καταλήγουν στο εγκαταλελειμμένο για χρόνια πατρικό της σπίτι, σε ένα απομακρυσμένο χωριό…

Πρωταγωνιστούν: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Έλενα Τοπαλίδου, Άννα Μάσχα και Χρήστος Κοντογεώργης.

«Καλά θα πάει κι αυτό» (15/9, 22.45)

Ο Πάρις (Γιώργος Χριστοδούλου) και η Μιχαέλα (Κωνσταντίνα Κλαψινού) μεγάλωσαν μαζί σε μια παραθαλάσσια πόλη που μύριζε αλάτι, αναμνήσεις αθωότητα, αλλά και ψέμα, καταπιεσμένο συναίσθημα και απωθημένα. Μια φράση του Πάρι τα γκρέμισε όλα. Εκείνη, που τον άκουσε χωρίς να έπρεπε, έφυγε.

Ο Πάρις βυθίστηκε στον μοναχικό του κόσμο και έκανε αυτό που κάνουν οι λυγισμένοι άνθρωποι με υψηλό I.Q. Δεν έγραψε ποίημα, δεν έγραψε γράμμα. Έγραψε κώδικα. Η πλατφόρμα Α.Ι. εφαρμογών, «NEEDS», γεννήθηκε απ’ την ανάγκη του να αγαπηθεί, χωρίς να εκτεθεί. Πέντε χρόνια αργότερα, οι δρόμοι τους ξανασυναντιούνται…

Στη νέα κωμική σειρά σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινάκη και σενάριο Δημήτρη Αποστόλου, θα δούμε επίσης τους: Ντόρα Μακρυγιάννη, Γιάννη Ζουγανέλη, Μαρία Κωνσταντάκη, Μαρία Λεκάκη, Κώστα Κόκλα και Μίρκα Παπακωνσταντίνου.

«Απαραίτητο φως» (18/9, 22.45)

Βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Ντορίνας Παπαλιού, σε σενάριο - διασκευή Μιρέλλας Παπαοικονόμου και Κάτιας Κισσονέργη και σκηνοθεσία Λάμπη Ζαρουτιάδη, το «Απαραίτητο φως» αφηγείται μια συναρπαστική ιστορία που εκτυλίσσεται σε δύο διαφορετικές εποχές στη γερμανική κατοχή και στα μέσα της δεκαετίας του 2000.

Η Λουίζα Λασκαράτου είναι κόρη μεγαλοδικηγόρου της Αθήνας. Ο ξαφνικός θάνατός του την αναγκάζει να επιστρέψει από το εξωτερικό, όπου ζει και εργάζεται. Μια απροσδόκητη κληρονομιά γίνεται η αιτία να αμφισβητήσει όσα ήξερε για το παρελθόν της οικογένειάς της. Μεταξύ άλλων «κληρονομεί» την ημιτελή έρευνα του πατέρα της σχετικά με την τύχη ενός πίνακα, του οποίου τα ίχνη χάνονται λίγο πριν από την εκτέλεση της γιαγιάς της, Λουίζ Λασκαράτου, την άνοιξη του 1944. Η Λουίζα γρήγορα συνειδητοποιεί ότι η ανεύρεση του πίνακα οδηγεί στην αποκάλυψη του ενόχου για τον θάνατο της γιαγιάς της.

Παίζουν: Μαριάννα Πουρέγκα, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Αναστάσης Ροϊλός, Δημήτρης Καπουράνης, Δημήτρης Αλεξανδρής και Ευγενία Δημητροπούλου.

«Το δίχτυ» (19/5, 22.15)

Η αστυνομική - κοινωνική σειρά που συνεχίζεται με τον δεύτερο κύκλο επεισοδίων, περιλαμβάνει έξι αυτοτελείς ιστορίες με επίκεντρο σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γρηγόρης Καραντινάκης, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει ο Θοδωρής Αθερίδης, στενοί συνεργάτες και οι δύο του αείμνηστου Μανούσου Μανουσάκη που εμπνεύστηκε και δημιούργησε τη σειρά.

Πρωταγωνιστούν οι: Θοδωρής Αθερίδης, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Φιόνα Γεωργιάδη, Κατερίνα Κρανίδη, Σπύρος Μαραγκουδάκης, ενώ ο Γιάννης Τσιμιτσέλης αναλαμβάνει τον ρόλο του αστυνόμου Ανδρέα Καραλή.