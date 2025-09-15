Μίρκα Παπακωνσταντίνου - Ελένη Φιλίνη: Γίνονται αδερφές και συγκατοικούν στην ΕΡΤ1

Η Χαρίκλεια και η Φιλιώ είναι δύο αδερφές από την Πάτρα, που όμως δεν μεγάλωσαν μαζί εξαιτίας της μεγάλης διαφοράς ηλικίας. Τώρα η ζωή τις φέρνει να συγκατοικήσουν και ωχ, «Καλά θα πάει κι αυτό» που λέει και η νέα σειρά της ΕΡΤ1.

Προδοσία τέλος

Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου υποδύεται τη Χαρίκλεια, μια Πατρινιά, καπάτσα, που υπήρξε καλλονή στα νιάτα της. Μεγαλωμένη με μια πρωτόγνωρη ελευθερία για τον καιρό της, από νωρίς κέρδισε την οικονομική ανεξαρτησία και μαζί το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα να διαλέγει από νωρίς πού θα ’ναι, με ποιον και γιατί! Επιλεκτική και ονειροπόλα, ένιωθε ότι η Πάτρα ήταν η φυλακή της κι ας απείχε μόλις 2 ώρες από την πρωτεύουσα, οι τρόποι να ξεφύγει ήταν περιορισμένοι.

Μέχρι εκείνη, τη μαύρη ώρα, νύχτα στα Μπουρμπούλια, που συνάντησε τον Αλέξανδρο, πλωτάρχη του πολεμικού ναυτικού, κυβερνήτη του υποβρυχίου που ελλιμενίστηκε για λίγο στη Πάτρα και… τορπίλισε τις αισθήσεις της. Τον ακολούθησε χωρίς δεύτερη σκέψη. Έζησε το όνειρο για 5 μήνες μέχρι τη σκληρή αποκάλυψη ότι ήταν παντρεμένος και μάλιστα με μια κόρη!! Το αγαθό κορίτσι ξύπνησε σε μια νύχτα. Κανείς δεν θα την πρόδιδε ποτέ ξανά.

Παντρεύτηκε τον Φώτη, έστησε ένα νέο σπιτικό, που της έφτιαξε κάπου στα παράλια της Αττικής, έκανε δύο παιδιά και δεν στερήθηκε τίποτα!

Η εύθυμη χήρα

Η Ελένη Φιλίνη παίζει τη Φιλιώ που λόγω της διαφοράς ηλικίας με τη Χαρίκλεια δεν πρόλαβαν να ζήσουν ποτέ μαζί. Ήταν ας πούμε αδελφές μόνο κατ’ όνομα και αίμα. Σε αντίθεση με τη αδελφή της, η Φιλιώ έζησε μια φυσιολογική ζωή. Παντρεύτηκε τον παθολόγο γιατρό εκ Πατρών, μαράζωσε κατά την απομάκρυνσή της από τη μεγάλη της αγάπη, το τραγούδι, κι όταν πέθαναν οι γονείς και παράλληλα χήρεψε, δεν τη κρατούσε τίποτα στη αχαϊκή πρωτεύουσα.

Έτσι πούλησε τα πάντα και ανέβηκε στη Αθήνα να ζήσει έστω και εκ των υστέρων με τον μόνο άνθρωπο που της είχε απομείνει: την αδελφή της. Με σκοπό να καλύψουν το χαμένο διάστημα και να χαρεί την έννοια της μητρότητας μέσα από τα δυο ανίψια που τους έχει άρρωστη αδυναμία.

Η Φιλιώ συγκροτημένη, σταθερή, σοβαρή και απολύτως αξιοπρεπής είναι η μέρα νύχτα με τη αδελφή της γι’ αυτό και συχνά αποθαρρύνεται από τους παραλογισμούς της και έχει μόνιμη κουβέντα στο στόμα της το «άλλο ένα τέτοιο κι έφυγα», αλλά πάντα μένει!

Η ταυτότητα της σειράς

Το «Καλά θα πάει κι αυτό», σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινάκη και σενάριο Δημήτρη Αποστόλου, κάνει πρεμιέρα της Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 22.45 στην ΕΡΤ1. Παίζουν επίσης οι: Κώστας Κόκλας, Μαρία Λεκάκη, Γιάννης Ζουγανέλης, Τζίνη Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνα Κλαψινού, Γιώργος Χριστοδούλου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Πάρις Θωμόπουλος, Μαρία Κωνσταντάκη, Ίαν Στρατής. Το τραγούδι των τίτλων, «Καλά θα πάει κι αυτό», ερμηνεύουν ο Γιάννης Γιοκαρίνης και ο Βασίλης Καζούλης, τη μουσική υπογράφει ο Νίκος Τερζής και τους στίχους ο Γιάννης Κότσιρας.