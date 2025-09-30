ΕΡΤ: Νέα εποχή με εξωστρέφεια και διεθνείς συνεργασίες

Με επίκεντρο την ΕΡΤ της νέας εποχής παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης για τη σεζόν 2025-2026, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος υπογράμμισε ότι η δημόσια ραδιοτηλεόραση είναι πρωτοπόρος στην τεχνολογία, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι ετοιμάζεται να συμμετάσχει στο ένα από τα επτά παγκοσμίως εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης, τον Φάρο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις δύο ψηφιακές πλατφόρμες ERTFLIX και ERTεcho, που πλέον αναβαθμίζονται τεχνικά και γίνονται εφάμιλλες των αντίστοιχων διεθνών. Εστίασε ακόμα στην εξωστρέφεια της δημόσιας τηλεόρασης. Ανέφερε συγκεκριμένα ότι η ΕΡΤ συμμετέχει σε διεθνείς συμπαραγωγές, όπως «Η μεγάλη χίμαιρα», ενώ σειρές μυθοπλασίας που έχουν μεταδοθεί από δημόσια τηλεόραση συμμετέχουν σε διεθνή φεστιβάλ.

ΕΡΤ1

Με πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα και ιδιαίτερες ελληνικές σειρές ξεκίνησε και η φετινή τηλεοπτική σεζόν για το πρώτο κανάλι της ΕΡΤ. Προσεχώς έρχονται και νέες σειρές που θα ενισχύσουν τη μυθοπλασία.

Μία από αυτές είναι η «Μεγάλη χίμαιρα» του Μ. Καραγάτση, μια διεθνής συμπαραγωγή κορυφαίων προδιαγραφών σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη. Παίζουν οι: Fotini Peluso, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Δημήτρης Κίτσος και Καρυοφυλλιά Καραμπέτη.

Η σειρά εποχής «Από ήλιο σε ήλιο» βασίζεται στη διλογία της Μαίρης Κόντζογλου, αφηγείται πραγματικά γεγονότα και εστιάζει στην απεργία των μεταλλωρύχων της Σερίφου το 1916. Το σενάριο έγραψε η Μαρία Γεωργιάδου, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Βασίλης Τσελεμέγκος και ο Χρήστος Αναγνωστόπουλος. Παίζουν: Ντάνη Γιαννακοπούλου, Σταύρος Σβήγκος, Μιχάλης Αεράκης, Αλέκος Συσσοβίτης και Λεωνίδας Καλφαγιάννης.

Η μίνι σειρά «Αύριο» του βραβευμένου σκηνοθέτη και δημιουργού Γιώργου Γκικαπέππα καταγράφει, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, την αγωνιώδη διάσωση ενός ζευγαριού, που χάνεται σ’ έναν ποταμό στην Ελλάδα. Παίζουν: Στεφανία Γουλιώτη και Χρήστος Λούλης.

Η σειρά «Θάλασσες μας χώρισαν» είναι μια δυνατή ιστορία για την απώλεια, που βασίζεται στο βιβλίο της Ιφιγένειας Τέκου, σε σενάριο της Σοφίας Σωτηρίου και σκηνοθεσία του Χρήστου Δήμα. Παίζουν: Κατερίνα Λέχου, Λεωνίδας Κακούρης, Γιάννης Κουκουράκης, Νεφέλη Κουρή, Χριστίνα Αλεξανιάν και Δήμητρα Ματσούκα.

Το πρόγραμμα θα εμπλουτιστεί με τη σειρά «Το τελευταίο νησί» με τους Ανδρέα Κωνσταντίνου, Δανάη Σκιάδη, Θοδωρή Αθερίδη και Μαρία Καλλιμάνη και την κωμική σειρά «TV Land» σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρέλλου κα σενάριο Γιώργου Φειδά έρχεται και να αποκαλύψει όσα κωμικοτραγικά συμβαίνουν στα παρασκήνια των τηλεοπτικών σειρών.

Παράλληλα σύντομα θα κάνει πρεμιέρα το μουσικό ντοκιμαντέρ «Οι κυρίες του ρεμπέτικου» με την Ηρώ Σαΐα στην παρουσίαση.

Η γενική διευθύντρια Προγράμματος της ΕΡΤ Μαρία Κοζάκου έκανε ειδική αναφορά και στο μυθοπλαστικό δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», το σενάριο του οποίου όπως και την αφήγηση έχει η Μιμή Ντενίση.

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Το πολύπαθο δεύτερο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης μετονομάζεται από το Σάββατο 4 Οκτωβρίου σε ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και εκεί θα χτυπά η καρδιά του αθλητισμού. Το κανάλι θα μεταδίδει όλες οι μεγάλες εγχώριες διοργανώσεις και τα πρωταθλήματα, αλλά και τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα ευρωπαϊκού και διεθνούς βεληνεκούς, καθώς επίσης ζωντανές αθλητικές εκπομπές, αθλητικά ντοκιμαντέρ, εκπομπές ευζωίας και ευεξίας, αλλά και ταινίες με αθλητικό περιεχόμενο.

Από το νέο κανάλι του αθλητισμού δεν θα μπορούσαν να λείπουν και τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, όπως οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες 2026. Παράλληλα η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδώσει τα σημαντικότερα γεγονότα από τη δραστηριότητα όλων των ολυμπιακών αθλημάτων στην πορεία προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

ΕΡΤ3

Η ΕΡΤ3 παραμένει το κανάλι της περιφέρειας, με ενδιαφέρουσες ενημερωτικές και κοινωνικές εκπομπές, σειρές ντοκιμαντέρ, παιδικό και πολιτιστικό πρόγραμμα, αλλά και σινεφίλ ταινίες. Για την ταυτότητα της ΕΡΤ3 μίλησε η γενική διευθύντρια του καναλιού Σύνθια Σάπικα λέγοντας ότι το νέο πρόγραμμα περιέχει περιφερειακή ενημέρωση, πολιτικές εκπομπές, αλλά και νέες ζώνες για κάθε ηλικία, εκπομπές για άτομα με αναπηρία, για ομογενείς, εκπομπές για τον πολιτισμό, αλλά και για τις γυναίκες.

ERTFLIX

Η πιο δημοφιλής ελληνική ψηφιακή πλατφόρμα, με 18.000.000 θεάσεις κάθε μήνα, αναβαθμίζεται με λειτουργίες παρόμοιες με εκείνες που έχουν οι σύγχρονες διεθνείς πλατφόρμες που βελτιώνουν την προσβασιμότητα, την ευκολία και την εξατομίκευση. Μεταξύ αυτών είναι ο γονικός έλεγχος, η off–line αποθήκευση περιεχομένου, οι υπενθυμίσεις και το προηγμένο σύστημα προτάσεων.

Παράλληλα, το ERTFLIX βρίσκεται κοντά στα άτομα με προβλήματα αναπηρίας στοχεύοντας διαρκώς στην απρόσκοπτη προσβασιμότητά τους στο περιεχόμενο της πλατφόρμας. Διαθέτει περισσότερες από 1.850 ώρες υποτιτλισμένου προγράμματος on demand, σειρές μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, ενώ έχει επίσης, περιεχόμενο με ακουστική περιγραφή.

ΕΡΤnews

Με νέα οπτική ταυτότητα, που αποτυπώνει τα βασικά χαρακτηριστικά του, καθώς και 24ωρο αποκλειστικό πρόγραμμα, το ΕΡΤnews μεταφέρει με ταχύτητα και εγκυρότητα όλες τις ειδήσεις και τις εξελίξεις. Μιλώντας για τη νέα ταυτότητα του ειδησεογραφικού καναλιού, ο γενικός διευθυντής Ενημέρωσης, Βασίλης Θωμόπουλος, το χαρακτήρισε ως κανάλι των μεγάλων γεγονότων, με αποστολές σε όλα τα μέτωπα, με το μεγαλύτερο δίκτυο ανταποκριτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.