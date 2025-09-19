Ελένη Φιλίνη: «Από 15 χρόνων δούλευα, μαζί με το σχολείο, έκανα επιδείξεις μόδας»

Η Ελένη Φιλίνη βρέθηκε στον καναπέ της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον» και μίλησε για τα δύσκολα παιδικά της χρόνια που την έκαναν μαχήτρια και διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα της… «Ο μπαμπάς μου είχε επιχειρήσεις, καταστράφηκε και είδα πόσο εύκολα να χαθούν όλα από τη μια στιγμή στην άλλη.

Όταν έχει έρθει η καταστροφή, πάλεψε ο μπαμπάς μου να ορθοποδήσει, ήταν πολύ δύσκολα. Εδώ δούλευε υπάλληλος, δεν έβγαινε. Πήγε στον αδελφό του στον Παναμά και μας έστελνε κάθε μήνα λεφτά. Εγώ δούλευα από μικρή γιατί δεν ήθελα να φέρω σε δύσκολη θέση την οικογένειά μου.

Από 15 χρόνων δούλευα, μαζί με το σχολείο. Έκανα επιδείξεις μόδας! Ωρίμασα πριν από την ώρα μου. Αν τα είχα βρει όλα έτοιμα, μπορεί να ήμουν διαφορετική».

«Τους έχετε θάψει όλους»

Η ηθοποιός αποκάλυψε και μια αστεία στιγμή που συνέβη στο πατρικό της σπίτι που την πίεζαν η μαμά, οι θείες και μια γειτόνισσα να παντρευτεί! «Πριν από 20 χρόνια ήμουν στην Κόρινθο και καθόταν η μαμά μου, η θεία της μαμάς μου, μία άλλη θεία και μία γειτόνισσα κι εγώ ήμουν η πέμπτη. Μπήκα στην αυλή και μου είπανε γιατί δεν αποφασίζω να κάνω κάποιον γάμο για να μη μείνω μόνη μου. Το είπανε με αυτήν την έννοια. Τις απάντησα μου το λέτε εσείς; Τους έχετε θάψει όλους! Ήταν στο μεταξύ όλες οι χήρες, είναι ανέκδοτο. Να έχω κάποιον όταν μεγαλώσω;

Η ζωή έχει πολλές ανατροπές! Δεν θέλω καθόλου άγχος. Πιο μικρή είχα το άγχος της δουλειάς. Όταν έχεις ωριμάσει, λες ότι θα κάνω αυτά που μου αρέσουν, επιλέγω. Κάπως έτσι το αισθάνομαι. Δεν έχω απωθημένα. Το μότο μου είναι ότι όλα είναι μάταια, γιατί να φθαρώ; Διάβαζα από μικρή, ψαχνόμουν γιατί ήμουν και μοναχοπαίδι. Όλα παίζουν ρόλο!»