Όλη η showbiz σε ένα fashion event: Talk of the town η φούστα του Γαβαλά και οι μπότες της Τσιμτσιλή

Διάσημοι Έλληνες και Ελληνίδες παραβρέθηκαν στο fashion event διεθνούς brand στον Πειραιά για να δουν από κοντά τις τάσεις της μόδας για το φετινό φθινόπωρο, αλλά και τον χειμώνα που έρχεται. Ως συνήθως το μαύρο, το ανθρακί, το καφέ, το γκρι, μα και το λευκό κυριαρχούν και φυσικά κάθε είδους μπότας: κοντές, μεσαίες και πολύ μεγάλες!

φωτογραφία NDP

Τι φόρεσαν οι διάσημοι

Ο Λάκης Γαβαλάς έκλεψε για ακόμη μία φορά την παράσταση στο σόου γιατί εμφανίστηκε φορώντας φούστα, γαλάζιο πουκάμισο και μαύρες τρακτερωτές μπότες.

φωτογραφία NDP

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή -που πάντα ακολουθεί τη μόδα κατά γράμμα- επέλεξε να βάλει ένα ανθρακί σακάκι με καφέ δερμάτινες μπότες που έφταναν πάνω από το γόνατο!

φωτογραφία NDP

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί φέρνει κάθε look στα μέτρα της. Έτσι λοιπόν και τώρα προτίμησε να βάλει ρούχα σε τόνους του καφέ που τα συνδύασε με δερμάτινα αξεσουάρ.

φωτογραφία NDP

Η Ραμόνα Βλαντή έκανε μια total black εμφάνιση που συνδύασε πολύ ιδιαίτερα με πουκάμισο με λευκή δαντέλα στο τελείωμα.

φωτογραφία NDP

Η Josephine έκανε μια ασπρόμαυρη και πιο σπορ εμφάνιση, τη στιγμή που η Μαίρη Βυτινάρος ήταν επίσης σε total black look με ένα φαρδύ σακάκι που αποκάλυπτε ένα μαύρο δαντελένιο μπούστο. Το μοντέλο δεν αποχωρίστηκε ούτε αυτή τη φορά τα πέδιλά της που ήταν επίσης μαύρα.