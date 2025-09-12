Ralph Lauren: Ο τιτάνας της μόδας παρουσίασε την καλοκαιρινή συλλογή - Οι front row λαμπερές παρουσίες

Η Εβδομάδα Μόδας στη Νέα Υόρκη ξεκίνησε και ο 85χρονος Ralph Lauren μας θύμισε γιατί παραμένει στην κορυφή τόσα χρόνια. Η συλογγή που παρουσίασε για την Άνοιξη / Καλοκαίρι 2026 χαρακτηρίζεται από απλές γραμμές, κλασικά χρώματα, κομψότητα και μινιμαλισμό. Η χρωματική παλέτα ήταν αυστηρή, μαύρο, λευκό και κόκκινο.

(Photo by Dia Dipasupil/Getty Images)

Η Naomi Watts, η Laura Dern, η Jessica Chastain, η Priyanka και ο Nick Jonas, η Maggie Rogers, η Oprah και ο Usher ήταν ανάμεσα στους σταρ που έδωσαν το παρών στο fahion show και διαπίστωσαν για ακόμα μια φορά ότι ο τιτάνας της αμερικανικής μόδας, εξακολουθεί να βρίσκει νέους τρόπους να επαναπροσδιορίζει τη λέξη κλασικό.

Oprah Winfrey (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images)

Priyanka Chopra (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images)

«Όταν δημιουργώ μια συλλογή, εμπνέομαι πάντα από το πνεύμα της γυναίκας που θα τη φορέσει και θα την κάνει δική της. Είναι τολμηρή, αποφασιστική και ζωντανή.

(Photo by Dia Dipasupil/Getty Images)

Η συλλογή μου Άνοιξη 2026 αντανακλά το ίδιο πνεύμα σε κάθε τολμηρή σιλουέτα, στην μινιμαλιστική παλέτα του κόκκινου, του μαύρου και του λευκού, και στο βάθος των λεπτομερειών που την καθιστούν μοναδική και για πάντα διαχρονική» δήλωσε ο σχεδιαστής μόδας.

Naomi Watts (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images)

Aξίζει να αναφερθεί ότι λίγες ώρες πριν από την επίδειξή του ανακοινώθηκε ότι ο Ralph Lauren είναι υποψήφιος για το βραβείο «Σχεδιαστής Γυναικείων Ρούχων της Χρονιάς» του CFDA.