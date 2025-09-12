Ralph Lauren: Ο τιτάνας της μόδας παρουσίασε την καλοκαιρινή συλλογή - Οι front row λαμπερές παρουσίες
Η λιτή συλογή σε μαύρο, κόκκινο και λευκό, που απέπνεε δύναμη και αισθησιασμό επαναπροσδιόρισε τη λέξη «κλασικό».
Η Εβδομάδα Μόδας στη Νέα Υόρκη ξεκίνησε και ο 85χρονος Ralph Lauren μας θύμισε γιατί παραμένει στην κορυφή τόσα χρόνια. Η συλογγή που παρουσίασε για την Άνοιξη / Καλοκαίρι 2026 χαρακτηρίζεται από απλές γραμμές, κλασικά χρώματα, κομψότητα και μινιμαλισμό. Η χρωματική παλέτα ήταν αυστηρή, μαύρο, λευκό και κόκκινο.
Η Naomi Watts, η Laura Dern, η Jessica Chastain, η Priyanka και ο Nick Jonas, η Maggie Rogers, η Oprah και ο Usher ήταν ανάμεσα στους σταρ που έδωσαν το παρών στο fahion show και διαπίστωσαν για ακόμα μια φορά ότι ο τιτάνας της αμερικανικής μόδας, εξακολουθεί να βρίσκει νέους τρόπους να επαναπροσδιορίζει τη λέξη κλασικό.
«Όταν δημιουργώ μια συλλογή, εμπνέομαι πάντα από το πνεύμα της γυναίκας που θα τη φορέσει και θα την κάνει δική της. Είναι τολμηρή, αποφασιστική και ζωντανή.
Η συλλογή μου Άνοιξη 2026 αντανακλά το ίδιο πνεύμα σε κάθε τολμηρή σιλουέτα, στην μινιμαλιστική παλέτα του κόκκινου, του μαύρου και του λευκού, και στο βάθος των λεπτομερειών που την καθιστούν μοναδική και για πάντα διαχρονική» δήλωσε ο σχεδιαστής μόδας.
Aξίζει να αναφερθεί ότι λίγες ώρες πριν από την επίδειξή του ανακοινώθηκε ότι ο Ralph Lauren είναι υποψήφιος για το βραβείο «Σχεδιαστής Γυναικείων Ρούχων της Χρονιάς» του CFDA.