Ελένη Φιλίνη: «Έχασα δουλειές επειδή αντιστάθηκα σε παρενοχλήσεις»

Η Ελένη Φιλίνη μίλησε στο «Στούντιο 4» για την καριέρα της, αλλά και τη “ρετσινιά” του να κουβαλάς τον τίτλο “ωραία γυναίκα” που την ακολουθούσε από την αρχή της καριέρας της και για πολλά χρόνια. «Μου τη φόρεσαν, εγώ τι να κάνω; Τα πρώτα χρόνια είχε βάρος αυτή η ταμπέλα, υπό την έννοια ότι εκείνη την εποχή, η δεκαετία του ’80, ένα νόστιμο αγόρι ή κορίτσι, έπρεπε να αποδείξει ότι έχει και το ταλέντο και το μυαλό. Σήμερα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Τότε έπρεπε να το αποδείξεις, δεν ήταν αρκετό να είσαι απλά όμορφη. Θα ήταν αρκετό αν ήθελα να ασχοληθώ μόνο με το μόντελιγκ. Εγώ το μόντελιγκ το έκανα μόνο για το χαρτζιλίκι. Το σταμάτησα αμέσως…

Τότε με ενοχλούσε να έχω τον ρόλο της “όμορφης”. Το σκέφτομαι τώρα και λέω “βρε κορίτσι μου”. Με ενοχλούσε πάρα πολύ. Αν έβλεπες πώς πήγαινα όπου με φώναζαν για δουλειά… Έβαζα κάτι μακριές φούστες, είχα πιασμένο μαλλί και πήγαινα και πάλι μου έδιναν τον ρόλο της ωραίας. Και έλεγα, “μα πώς πρέπει να πάω;”. Δεν χάρηκα ποτέ την εξωτερική μου εμφάνιση. Αισθανόμουν άσχημα τότε. Τώρα λέω τι χαζή που ήμουν. Οι άλλοι, κάποιοι που είχαν τα κόμπλεξ τους, σε έκαναν να αισθανθείς άσχημα».

«Έβγαζα νύχια»

Η Φιλίνη αναφέρθηκε και στις παρενοχλήσεις που δέχτηκε στον χώρο του θεάματος λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κάποια περιστατικά που μου τύχανε στο μόντελιγκ. Ήταν από δύο σκηνοθέτες ταινιών και από έναν ηθοποιό που έχει φύγει από τη ζωή. Πολύ απλά, έχασα δουλειές. Δεν ένιωσα απαξίωση. Αντέδρασα αγριεμένη, έβγαλα νύχια. Είναι αυτοπροστασία».