Ελένη Φιλίνη: «Πήρα 100.000 δραχμές, ενώ ο παραγωγός σε ένα χρόνο 30 εκατομμύρια δραχμές»

Η Ελένη Φιλίνη έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από βιντεοταινίες, αλλά όπως παραδέχθηκε σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό OK! οι οικονομικές απολαβές δεν ήταν καλές, παρά την μεγάλη επιτυχία που γνώριζαν οι ταινίες αυτές.

«Τότε υπήρχαν μόνο δύο ελληνικά κανάλια, οι βιντεοταινίες άρεσαν πολύ. Γίνονταν και πολύ αξιόλογες δουλειές. Έχω παίξει με τους καλύτερους συναδέλφους και σκηνοθέτες. Έπειτα ήρθε η ιδιωτική τηλεόραση και τις αντικατέστησε» εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

Η Ελένη Φιλίνη μίλησε και για την πρώτη της ταινία: «Θυμάμαι για την πρώτη μου βιντεοταινία, τη «Γυναικάρα με τα πράσινα», πήρα 100.000 δραχμές. Ο παραγωγός είχε βγάλει σε ένα χρόνο 30 εκατομμύρια δραχμές. Εκτός από την ενοικίαση, τις πρόβαλλαν επίσης και σε περιφερειακά κανάλια, αλλά και στο εξωτερικό. Μου έστελναν χιλιάδες γράμματα από Γερμανία, Αυστραλία, Αμερική».

Όσο για το αν η υποκριτική έχει ημερομηνία λήξης; «Δεν νομίζω, εκτός αν ο ίδιος ο ηθοποιός κουραστεί. Υπάρχουν ρόλοι για όλες τις ηλικίες. Αν είσαι οργανικά καλά, μπορείς να συνεχίζεις. Έχουμε τόσα παραδείγματα συναδέλφων. Μου αρέσει να παίζω και να τραγουδάω. Γιατί να σταματήσω; Θέλω να δίνω χαρά στον κόσμο. Είναι ένας από τους λόγους που επέλεξα αυτό τον επαγγελματικό χώρο» εξήγησε.