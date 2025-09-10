Η Παναγιώτα Βλαντή επιστρέφει ως «Σιλβή» από τα «Μαύρα Μεσάνυχτα» και ξεσηκώνει το Instagram

Στιγμές νοσταλγίας χάρισε η Παναγιώτα Βλαντή στους θαυμαστές της αφού έγινε και πάλι η «Σιλβή» από τα «Μαύρα Μεσάνυχτα», 16 χρόνια μετά το τέλος της αγαπημένης σειράς.

Ο ρόλος της δυναμικής γυναίκας της νύχτας που είχε υποδυθεί η ηθοποιός στη μαύρη κωμωδία του Πάνου Κοκκινόπουλου, άφησε εποχή με τις επικές σκηνές και τις ατάκες του.

Την πρωτοβουλία για την «αναβίωση» πήρε ο Τάσος Τσαλούχος, ο οποίος προσκάλεσε την Παναγιώτα Βλαντή να γυρίσουν μαζί μια σκηνή από τη σειρά. Το αποτέλεσμα ενθουσίασε τους χρήστες του Instagram, οι οποίοι «άφησαν» χιλιάδες likes και σχόλια κάτω από την ανάρτηση.

Στη λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο, ο Τάσος Τσαλούχος έγραψε: «Η Παναγιώτα Βλαντή ξανά συναντά τη Σιλβή, από τα ‘Μαύρα Μεσάνυχτα’, 16 χρόνια μετά». Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Αυτή είναι, λοιπόν, η έκπληξη που σας επιφύλασσα για τους 250 χιλιάδες ακόλουθους! Ελπίζω να έχω καλύψει τα θέλω σας, μια και για μένα είναι από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά μου μέχρι στιγμής! Κυρίες και κύριοι, η σπουδαία Παναγιώτα Βλαντή, ένας από τους πιο ευγενικούς και καλόψυχους ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Δείξτε την αγάπη σας στη Σιλβή της καρδιάς μας».

Η σειρά «Μαύρα Μεσάνυχτα», σε σκηνοθεσία Πάνου Κοκκινόπουλου, προβλήθηκε στο MEGA τις σεζόν 2007-2009. Μαζί με την Παναγιώτα Βλαντή είχαν πρωταγωνιστήσει οι Στέλιος Μάινας, Ράνια Παπαδάκου, Έρση Μαλικένζου, Μπέσυ Μάλφα και Γεράσιμος Σκιαδαρέσης.