Οι θρυλικές σκηνές ελληνικών τηλεοπτικών «σεισμών» - «Έχω ζήσει εγώ δονήσεις»

Οι ελληνικές τηλεοπτικές σειρές έχουν προσφέρει διαχρονικές στιγμές γέλιου, με ατάκες που έχουν μείνει χαραγμένες στη συλλογική μας μνήμη. Κάθε φορά που ένα απρόσμενο περιστατικό συμβαίνει, αυτές οι ατάκες «ζωντανεύουν» ξανά μέσα από τα λόγια μας.

Με αφορμή τον δυνατό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Εύβοια τα ξημερώματα της Τρίτης 09/09, συγκεντρώσαμε μερικές από τις πιο εμβληματικές φράσεις που άφησαν ιστορία στη μικρή οθόνη, μέσα από τις πιο αγαπημένες ελληνικές σειρές.

Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τη Σάσα, τον Χοσέ, τον Κωνσταντίνο Κατακουζηνό αλλά και άλλους χαρακτήρες να δίνουν ρεσιτάλ γέλιου με τις αντιδράσεις τους τη στιγμή που χτυπούσε ο «Εγκέλαδος».

Σάσα Παπαδήμα (Ντόλτσε Βίτα) - Έχω ζήσει εγώ δονήσεις

Πρόκειται, ίσως, από τις πλέον χαρακτηριστικές ατάκες που επαναλαμβάνεται κάθε φορά που σημειώνεται ένας σεισμός. Η Χριστίνα (Άννα Παναγιωτοπούλου), ο Αντώνης (Θανάσης Ευθυμιάδης) και η Σάσα (Κατιάνα Μπαλανίκα) έχουν πάει ταξίδι στην Κέρκυρα ενώ έχουν πει ψέματα ότι επισκέπτονται τη Ρόδο.

Ένας ισχυρός σεισμός στη Ρόδο όμως παραλίγο να αποκαλύψει την παράνομη ιστορία αγάπης της Χριστίνας με τον Αντώνη αφού η κόρη της, Ντορίτα, τηλεφωνεί για να μάθει αν οι δυο γυναίκες είναι καλά. Πανικοβλημένη η Χριστίνα δίνει το τηλέφωνο στη Σάσα για να αναλάβει δράση και να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Εκεί ακούγεται η θρυλική ατάκα «Άντε καλέ. Σιγά που τον καταλάβαμε. Έχω ζήσει εγώ δονήσεις. Ξέρεις εσύ».

Κωνσταντίνος Κατακουζηνός (Κωνσταντίνου και Ελένης) - Το τρομπόνι μου

Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει σεισμός και κάποιος στα social media να μην ανεβάσει τη φωτογραφία του επίκουρου καθηγητή της Βυζαντινολογίας, Κωνσταντίνου Κατακουζηνού, να κρατάει το προφυλακτικό του... εεε το τρομπόνι του.

Στη σειρά, ο Κωνσταντίνος φοβάται ιδιαίτερα τον σεισμό οπότε λαμβάνει τα μέτρα του για να προφυλαχθεί και αγοράζει ένα τεράστιο τρομπόνι ώστε σε περίπτωση που συμβεί κάτι, να φυσήξει και οι διασώστες να τον βρουν.

Φυσικά μετακομίζει στην αυλή του σπιτιού όπου στήνει αντίσκηνο και μένει μέσα μαζί με το όργανό του.

Η σειρά χάρισε άλλη μια επική ατάκα αυτή τη φορά με τον επιτήδειο φίλο της Ελένης, Μιχαήλ Ραφτόπουλο, ο οποίος παριστάνει τον μέγα σεισμολόγο που βρίσκει ότι το επίκεντρο του ρήγματος βρίσκεται ακριβώς κάτω από την οικεία των προγόνων του Κωνσταντίνου. Φυσικά αυτό ήταν απλώς άλλη μηχανορραφία της Ελένης ώστε να πείσει τον Κωνσταντίνο να εγκαταλείψει το σπίτι.

Ο καθηγητής Ραφτόπουλος καθυσηχάζει τη Ματίνα Μανταρινάκη ότι ο σεισμός «είναι τοπικός», ατάκα που γίνεται πάντα viral σε κάθε χτύπημα του Εγκέλαδου.

Χοσέ (Σαββατογεννημένες) - Χορός των Ρίχτερ

Ο ταλαντούχος Γιώργος Καπουτζίδης ή τηλεοπτικός Χοσέ καυτηριάζει με τον δικό του μοναδικό τρόπο τον «χορό των Ρίχτερ», έκφραση που συνήθως χρησιμοποιείται δημοσιογραφικά.

Ο Χοσέ εισβάλλει στο μαγαζί της Κυρίας Σούλας όμως εκείνη την ώρα ξεκινάει δυνατός σεισμός. Αντί όμως να πανικοβληθεί, όπως φυσικά έκανε η σενιόρα Σούλα, ο ίδιος αρχίζει να λικνίζεται ρυθμικά μαζί με τα ρίχτερ.

Αχιλλέας (Εγκλήματα) - Με πήρε και με σήκωσε

Φυσικά από τη λίστα δεν μπορεί να λείπει η θρυλική σειρά «Εγκλήματα» όπου ο Αχιλλέας (Χρήστος Χατζηπαναγιώτης) ψάχνει απεγνωσμένα τη σύζυγό του Φλώρα (Υρώ Μανέ) στο τηλέφωνο λίγη ώρα μετά την εκδήλωση του σεισμού.

Στο σπίτι μπαίνει ο Τζόνι (Βασίλης Χαραλαμπόπουλος) ο οποίος ρωτάει τον Αχιλλέα «Έλα τι έγινε; Έχουμε ζημιές; Ρωγμές; Θύματα; Σε ταρακούνησε πολύ;» με τον Αχιλλέα να του απαντάει «Με πήρε και με σήκωσε».

Δήμητρα (Σ’ αγαπώ Μ’ αγαπάς) - Μην κουνιέσαι κι εσύ ρε Θοδωρή

Για το τέλος αφήσαμε την απίστευτη αντίδραση της Δήμητρας όταν ο Θοδωρής κούνησε το πόδι μέσα στο σινεμά τη στιγμή που παρακολουθούσαν ταινία.

Τότε η Δήμητρα πετάγεται από τη θέση και φωνάζοντας «σεισμός» με αποτέλεσμα να τρομάξει τους υπόλοιπους θεατές οι οποίοι έσπευσαν να βγουν από την αίθουσα να σωθούν.

Η ατάκα όμως που έμεινε από αυτή τη σκηνή ήταν η αντίδραση της Δήμητρα προς τον άντρα της «Αμάν βρε Θοδωρή, μην κουνιέσαι κι εσύ».

