Η στιγμή που ο σεισμός βρίσκει στον αέρα τους δημοσιογράφους - «Είναι σε εξέλιξη και συνεχίζεται»

Αναστάτωση ακόμη και στις ζωντανές εκπομπές που μεταδίδονταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός 5,2 της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά από τα Νέα Στύρα Ευβοίας.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε πολλές περιοχές της Αττικής, από τα βόρεια προάστια έως και την Ανάβυσσο ξυπνώντας τους κατοίκους της Εύβοιας και της πρωτεύουσας.

Παράλληλα, εκείνη την ώρα μεταδίδονταν ζωντανά εκπομπές στην τηλεόραση όταν ο εγκέλαδος «χτύπησε». Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη στιγμή που οι δημοσιογράφοι της εκπομπής «Off the record» στην ΕΡΤ Άγγελος Μόσχοβας, Λίδα Μπόλα και Βαγγέλης Παπαδημητρίου αλλά και ο καλεσμένος τους, Απόστολος Μαγγηριάδης βρίσκονται στον αέρα όταν σημειώνεται η δόνηση.

Κατά τη διάρκεια της εισαγωγής, οι δημοσιογράφοι αντιλήφθηκαν τις κάμερες αλλά και τα φώτα να τρέμουν ενώ ακούστηκε και έντονο βουητό. «Είναι σε εξέλιξη ένας σεισμός και συνεχίζεται», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, με τους υπόλοιπους να επιβεβαιώνουν τη μεγάλη διάρκεια της δόνησης.

Με ιδιαίτερη ψυχραιμία και επαγγελματισμό, οι δημοσιογράφοι των εκπομπών προσπάθησαν να αποτυπώσουν τα πρώτα δευτερόλεπτα της ισχυρής δόνησης που χτύπησε Εύβοια και Αττική.

«Ο προγραμματισμός ανατρέπεται λόγω σεισμού»

Πρεμιέρα έκανε και η εκπομπή της Νίκης Λυμπεράκη «Μεγάλη Εικόνα» στο Mega ωστόσο τη στιγμή που ξεκινούσε προκλήθηκε η δόνηση με αποτέλεσμα να ανατραπεί, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά η γνωστή δημοσιογράφος, ο προγραμματισμός.

«Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι η Νίκη Λυμπεράκη. με χαρά σας καλωσορίζω στην 5η σεζόν της "Μεγάλης Εικόνας" εδώ στο Mega. Βεβαίως τα πάντα ανατρέπονται τουλάχιστον στην αρχή αυτής της εκπομπής γιατί τουλάχιστον όπως θα καταλάβατε οι περισσότεροι, αισθανθήκαμε μια ισχυρή δόνηση στην ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου».