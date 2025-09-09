Ο Κώστας Παπαζάχος στον Flash για τα 5,2 Ρίχτερ: «Νωρίς για να πούμε εάν ήταν ο κύριος σεισμός»

Ο δυνατός σεισμός 5,2 της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίουαναστάτωσε τους κατοίκους της Εύβοιας αλλά και της ευρύτερης περιοχής του λεκανοπεδίου. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στον υποθαλάσσιο χώρο μεταξύ Σχοινιά και Στύρων με το εστιακό βάθος να εκτιμάται στα 13 χιλιόμετρα.

Ο καθηγητής Φυσικής Λιθόσφαιρας, Σεισμολογίας. & Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κώστας Παπαζάχος, εμφανίστηκε καθησυχαστικός μιλώντας στον Flash και εξήγησε τι αναμένουν οι επιστήμονες τις επόμενες ώρες.

«Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τη μετασεισμική δραστηριότητα ωστόσο είναι νωρίς για να πούμε εάν ήταν ο κύριος σεισμός. Θα τον παρακολουθήσουμε τα επόμενα εικοσιτετράωρα. Τέτοιοι σεισμοί καταγράφονται κάθε μήνα στην Ελλάδα» ανέφερε αρχικά.

Σχετικά με το σημείο όπου εντοπίστηκε το επίκεντρο και αν προκαλεί κάποια ανησυχία, ο κ Παπαζάχος τόνισε ότι «Είναι μεμονωμένο καθώς η περιοχή δεν έχει ιστορικό και δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν με δυνατούς σεισμούς. Ωστόσο, η γενική εκτίμηση είναι ότι είναι απίθανο να επηρεάσει ή να προκαλέσει επανεργοποίηση άλλων κοντινών ρηγμάτων».

Όσον αφορά στην ένταση αλλά και το γεγονός ότι έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική, ο κ. Παπαζάχος σημείωσε ότι «η απόσταση από το επίκεντρο είναι μόλις 25 χιλιόμετρα άρα είναι λογικό να γίνει ιδιαίτερα αισθητός στο λεκανοπέδιο».

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή του σεισμού

Τη στιγμή του ισχυρού σεισμού των 5,2 Ρίχτερ καταγράφουν κάμερες ασφαλείας καταστημάτων στην Εύβοια, δείχνοντας την ένταση και τη διάρκεια της δόνησης.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που μεταδίδει το τοπικό μέσο evima.gr, αντικείμενα πέφτουν από τα ράφια ενός σούπερ μάρκετ και μπουκάλια καταλήγουν στο πάτωμα.

Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε ετοιμότητα, με την Πυροσβεστική να βρίσκεται στους δρόμους, ωστόσο όπως επισημαίνεται σε ενημέρωση της Υπηρεσίας, μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων δεν έχει λάβει κλήσεις και δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτήρια.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί σημαντικές ζημιές ή τραυματισμοί. Το μόνο περιστατικό που έχει αναφερθεί αφορά σπάσιμο τζαμαρίας σε κατάστημα στα Νέα Στύρα.

Επίσης, τη στιγμή του σεισμού των 5,2 Ρίχτερ κατέγραψε και κάμερα παρατήρησης καιρού στα Άνω Λιόσια.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβασε η σελίδα MeteoLiosia – Weather Obsessed η δόνηση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή.

Σε κατάσταση ετοιμότητας η Πυροσβεστική

Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβέστες, δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, στελέχη των Δήμων, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αλλά και εθελοντές πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους όχι μόνο στα Νέα Στύρα αλλά και σε ολόκληρη την Εύβοια. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ήταν αρνητικά, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας συνεχίζονται οι επιτόπιες αυτοψίες για την καταγραφή πιθανών ζημιών.

Παράλληλα, καταγράφονται μετασεισμοί, μικρής όμως έντασης, που δεν προκαλούν ανησυχία στους επιστήμονες.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για μεγάλες ζημιές σε κτίρια και ανθρώπους, αλλά ούτε ακόμη και κάποιες μικρομεσαίες ζημιές. Οι έλεγχοι συνεχίζονται».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος σημείωσε πως «η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην περιοχή μας, αλλά δεν έχουν προς το παρόν σημειωθεί υλικές ζημιές ή τραυματισμοί». Ο ίδιος κάλεσε τους κατοίκους και τους επισκέπτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες πρόληψης και να παραμείνουν ήρεμοι και ψύχραιμοι.