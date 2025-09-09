Μαρία Σολωμού για τον σεισμό: «Άντε να κοιμηθείς τώρα»

Ήταν ένα ήσυχο, σχεδόν καλοκαιρινό, βράδυ όταν ξαφνικά η γη άρχισε να τρέμει κάτω από τα πόδια μας. Κάτοικοι σε Αττική, Εύβοια και τις γύρω περιοχές πετάχτηκαν έντρομοι, άλλοι από τα κρεβάτια τους, άλλοι από τους καναπέδες του. Το έντονο βουητό και το κούνημα των 5,2R -που δεν έλεγε να σταματήσει- σκόρπισαν φόβο και πανικό. Ανάμεσα σε αυτούς που τρόμαξαν ήταν και η Μαρία Σολωμού!

φωτογραφία Instagram

Ευκαιρία για… διακόσμηση

Η ηθοποιός πετάχτηκε έντρομη πάνω και το πρώτο story που ανέβασε στο Instagram είχε να κάνει με… διακόσμηση: «Άλλαξε διαρρύθμιση το σαλόνι!» έγραψε χαριτολογώντας αφού από την ισχυρή δόνηση έπεσαν πράγματα κάτω και έγιναν μικροζημιές στα σπίτια…

φωτογραφία Instagram

Σκυλί… ζεν

Ο τρόμος της Σολωμού, όπως και όλων μας, κράτησε για αρκετή ώρα, αφού νομίζαμε πως ακόμη και να μην γίνει μεγαλύτερος σεισμός, ενδεχομένως να είχαμε ισχυρούς μετασεισμούς που θα μας κρατούσαν ξύπνιους όλη τη νύχτα, κάτι που ευτυχώς αποφεύχθηκε.

Η ηθοποιός μας έδειξε τη σκυλίτσα της, τη Μαύρα, που με ένα περίεργο ύφος και το αυτί της όρθιο κοιτούσε την αφεντικίνα της και μάλλον περισσότερο τρόμαξε από την ίδια παρά από το συμβάν.

φωτογραφία Instagram

Γειτονιά millenials

Η νύχτα πέρασε για τη Μαρία Σολωμού κάπως έτσι: με τρομοκρατημένο ύφος, η ηθοποιός να κοιτάζει το κενό και να μοιράζεται μαζί μας τα συναισθήματά της μην παραλείποντας βέβαια να κάνει και την πλάκα της!

«Ευτυχώς δεν αγχώνομαι εύκολα! Άκουσα για μετασεισμούς. Άντε να κοιμηθείς τώρα. Εν τω μεταξύ στη γειτονιά μάλλον χ@στηκαν, κανείς δεν βγήκε μπαλκόνι. Τι σκ@τ@, μόνο millenials έχουμε;»