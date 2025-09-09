Βασίλης Καραστάθης στο Action 24: «Παρακινδυνευμένο να πούμε ότι είναι ο κύριος σεισμός»

Για τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ που «ταρακούνησε» Εύβοια και Αττική λίγο μετά τα μεσάνυχτα, μίλησε στο Action 24 ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης.

Σύμφωνα με τον γνωστό σεισμολόγο, «η περιοχή δεν έχει δώσει μεγάλους σεισμούς, θεωρείται ήπιας σεισμικότητας».

Ο ίδιος χαρακτήρισε «αρκετά φυσιολογική τη μετασεισμική ακολουθία. Περιμέναμε μετασεισμούς μεγαλύτερους των 2 Ρίχτερ, δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να έχουμε καλύτερη εικόνα από αυτή που έχουμε». Ωστόσο, και αυτός εκτίμησε ότι «ίσως να έχουμε και μετασεισμό πάνω από 4 Ρίχτερ».

«Η σεισμική ακολουθία εξελίσσεται φυσιολογικά»

«Κρατάμε ότι δεν μπορεί να δώσει μεγαλύτερους σεισμούς η περιοχή» συνέχισε ο κ. Καραστάθης αλλά πρόσθεσε ότι «για την ώρα θα ήταν παρακινδυνευμένο να πούμε ότι είναι ο κύριος σεισμός, θα πρέπει να περιμένουμε. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι κάτι περίεργο για την ώρα, εξελίσσεται φυσιολογικά».

«Ο σεισμός αυτός παρότι έφερε μεγάλη αναστάτωση, δεν θεωρείται μεγάλος καθώς έχουμε έναν 5,2 σχεδόν κάθε μήνα. Ο σεισμός αυτός δεν μπορεί να προκαλέσει άλλες διεγέρσεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε αν είναι ο κύριος σεισμός ή αν θα έχουμε εξέλιξη του φαινομένου» κατέληξε ο Βασίλης Καραστάθης.