Ανησυχία σε Αττική και Εύβοια μετά τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ - Τι λένε οι σεισμολόγοι

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 00.30, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά των Νέων Στύρων Ευβοίας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στην Αττική. Σύμφωνα με αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα δυτικά - βορειοδυτικά των Νέων Στύρων Ευβοίας και το εστιακό βάθος ήταν 13,6 χιλιόμετρα.

Από εκεί και πέρα, μετά την καταγραφή από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο στις 12:27 ακολούθησαν περίπου 25 δονήσεις ως τις 6 το πρωί της Τρίτης, με τη μικρότερη εξ αυτών να είναι στα 1,3 Ρίχτερ και τη μεγαλύτερη στα 2,8.

Φωτ.: Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική και την Πολιτική Προστασία, για την ώρα δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ δεν έχει δεχτεί κάποια κλήση.

Η Πυροσβεστική έχει προχωρήσει σε περιπολίες με διασπορά οχημάτων σε νότια Εύβοια και ανατολική Αττική ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί η 1η και η 7η ΕΜΑΚ.

Επιπλέον, το ΕΣΚΕΔΙΚ είναι σε επικοινωνία με όλες τις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής καθώς και της ΕΛΑΣ και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η στιγμή που ο Εγκέλαδος «χτύπησε» την Εύβοια:

Λέκκας: «Μικρές πιθανότητες να διεγερθεί η περιοχή του Ωρωπού»

Μιλώντας στην ΕΡΤ και τον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, εκτίμησε ότι «η μέρα θα πάει αρκετά καλά πιστεύω» προσθέτοντας ότι «πιθανότατα να έχουμε μετασεισμούς μικρούς μεγέθους, ενδεχομένως να έχουμε και μετασεισμό 4 Ρίχτερ».

Όπως είπε για το αποτέλεσμα της συνεδρίασης της επιτροπής σεισμικού κινδύνου που συνεδρίασε μετά τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια, είπε ότι «όλοι συμφωνήσαμε ότι ο σεισμός σημειώθηκε σε περιοχή όχι μεγάλης σεισμικότητας καθώς δεν έχουν καταγραφεί ιστορικά μεγαλύτεροι σεισμοί. Η περιοχή δεν μπορεί να φιλοξενήσει σεισμικές εστίες μεγάλου μεγέθους».

«Τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά, δεν είναι σύνθετα γιατί διαπιστώσαμε ότι ο σεισμός εκδηλώθηκε σε περιοχή χωρίς υψηλή σεισμικότητα και στην ενόργανη περίοδο και στα ιστορικά χρόνια» συμπλήρωσε ο κ. Λέκκας εξηγώντας ότι «ήταν μεγάλη ένταση σε περιοχές του Λεκανοπεδίου γιατί ήταν επιφανειακός, ήταν κοντά σε πυκνό οικιστικό ιστό και τα ψηλά κτήρια κουνήθηκαν περισσότερο. Το βουητό έχει να κάνει με το ότι ήταν κοντά το επίκεντρο άρα ένα σύνολο σεισμικών κυμάτων μετατρέπεται σε ηχητικά κύματα».

Σύμφωνα με τον ίδιο «είναι μικρές πιθανότητες να διεγερθεί η περιοχή του Ωρωπού που έχει ρήγματα που μπορούν να δώσουν 6 και 6,1 Ρίχτερ. Όταν καθορίσαμε το επίκεντρο, τη διεύθυνση του ρήγματος και τι έγινε εκεί, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν λίγες πιθανότητες να διεγερθεί άλλο ρήγμα και σε αυτό κατέληξαν τα μέλη της επιτροπής σεισμικού κινδύνου. Έχουμε να κάνουμε με έναν σεισμό ναι μεν ενοχλητικό που τρόμαξε λόγω ώρας αλλά δεν εγκυμονεί κίνδυνο». Ειδικά, δε, για το ρήγμα που έδωσε τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ είπε ότι «είναι στον υποθαλάσσιο χώρο που δεν έχουμε ακριβή εικόνα. Ο νότιος Ευβοϊκός δεν δίνει μεγάλα μεγέθη»

«Δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές»

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για μεγάλες ζημιές σε κτίρια», ούτε για τραυματισμούς.

«Οι άνθρωποι στην ευρύτερη περιοχή έχουν ανησυχήσει» για τον σεισμό, είπε.

Κατά πληροφορίες στα Στύρα διαπιστώθηκαν υλικές ζημιές σε κατάστημα.

Βρίσκονται σε εξέλιξη επισκέψεις στην Εύβοια από κλιμάκια της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, με συνδρομή των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, σε χωριά της περιοχής για να εξακριβωθεί αν έχουν σημειωθεί ζημιές.

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Αναμένονται μετασεισμοί που θα γίνουν αισθητοί»

Ο γνωστός σεισμολόγος και καθηγητής Γεράσιμος Παπαδόπουλος έκανε λόγο για δυνατό σεισμό που είχε επίκεντρο βόρεια από τα Νέα Στύρα Εύβοιας και ανατολικά από το Γραμματικό της ανατολικής Αττικής.

Παράλληλα, σημείωσε πως μέχρι στιγμής ο ισχυρότερος μετασεισμός ήταν στα 2,8 Ρίχτερ αλλά ενδέχεται να υπάρξουν και μεγαλύτερες δονήσεις, οι οποίες θα γίνουν αισθητές.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου: «Σεισμός 5.2 μεταξύ Νέων Στύρων και Γραμματικού στο νότιο Ευβοϊκό, μάλλον σε υποθαλάσσιο κανονικό ρήγμα με διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ. Οι μετασεισμοί συνεχίζονται αλλά όχι με σημαντικά μεγέθη, 2.8 ήταν το μεγαλύτερο. Ενδέχεται να γίνουν και μεγαλύτεροι οι οποίοι θα γίνουν αισθητοί. Συνεπώς χρειάζεται να είμαστε ψύχραιμοι».

Μιλώντας στο Mega ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος εξήγησε πως τις προηγούμενες ημέρες στην περιοχή είχαν γίνει μικρότεροι σεισμοί, οι οποίοι ωστόσο δεν μπορούσαν να δώσουν τη δυνατότητα στους επιστήμονες να εκτιμήσουν την πιθανότητα μιας ισχυρής δόνησης σαν και αυτήν που ταρακούνησε τα ξημερώματα Αττική και Εύβοια.

Εκτίμησε επίσης ότι θα υπάρχουν και άλλοι σεισμοί με μικρότερα μεγέθη - τόνισε ωστόσο πως υπάρχει «επιφυλακτικότητα για τη συνέχεια» καθώς οι επιστήμονες πρέπει να παρακολουθήσουν το φαινόμενο σε μία περιοχή που δεν έχει δώσει στο παρελθόν τόσο ισχυρές δονήσεις.