Ισχυρός σεισμός στα Νέα Στύρα Εύβοιας - Ταρακουνήθηκε η Αττική από τα 5,2 Ρίχτερ

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 00:27 της Τρίτης. Η σεισμική δόνηση, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, είχε επίκεντρο την περιοχή της νότιας Εύβοιας ήταν ιδιαίτερα επιφανειακός και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική.

Το επίκεντρο εντοπίζεται στα Στύρα ενώ το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν στα 2,3 χιλιόμετρα. Σημειώνεται πως τα Στύρα στις 8 Σεπτεμβρίου γιορτάζουν το Γεννέσιον της Θεοτόκου και την περιοχή έχουν επισκεφθεί πολλοί ντόπιοι που ζουν στην Αθήνα.

Οι πρώτες πληροφορίες από τα Στύρα αναφέρουν πως η δόνηση ήταν ισχυρότατη με έντονο βουητό και αρκετή διάρκεια. Κάτι που ένιωσαν και οι κάτοικοι της Αττικής.

Η προκαταρκτική λύση έδωσε μέγεθος 5,1 Ρίχτερ στα 2,1 χιλιόμετρα, ενώ λίγο αργότερα το μέγεθος αναθεωρήθηκε προς τα πάνω σε 5,2 Ρίχτερ σε βάθος 13,6 χιλιομέτρων.

Πιο αναλυτικά:



Αναθεωρημένη Λύση

Χρόνος Γέννησης [GMT] : 08/09/2025 21:27:56.77

Μέγεθος : 5.2

Γεωγραφικό Πλάτος [°N] : 38.1999

Γεωγραφικό Μήκος [°E] : 24.1539

Εστιακό Βάθος [km] : 13.6

Τοποθεσία : 5 Χλμ. ΔΒΔ των Νέων Στύρων Εύβοιας

Λέκκας: Η περιοχή δεν δίνει μεγάλους σεισμούς

Ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ανέφερε ότι «πρόκειται για μια περιοχή η οποία δε δίνει μεγάλους σεισμούς», ενώ τόνισε ότι «πιθανότατα θα υπάρξουν και μετασεισμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας». Πρόσθεσε ότι «αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αξιολόγηση όλων των δεδομένων».

Παπαδόπουλος: Αναμένονται μετασεισμοί

«Δυνατός σεισμός προκαταρκτικού μεγέθους 5,1 βόρεια από τα Νέα Στύρα Εύβοιας ανατολικά από το Γραμματικό ανατολικής Αττικής. Έντονα αισθητός στην Εύβοια και την Αττική. Αναμένονται μετασεισμοί», αναφέρει ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος.