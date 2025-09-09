«Καμπανάκι» για μετασεισμούς από Λέκκα, Παπαδόπουλο για τον σεισμό 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα

Ο γνωστός σεισμολόγος και καθηγητής Γεράσιμος Παπαδόπουλος έκανε λόγο για δυνατό σεισμό που είχε επίκεντρο βόρεια από τα Νέα Στύρα Εύβοιας και ανατολικά από το Γραμματικό της ανατολικής Αττικής.

Σημείωσε πως έγινε έντονα αισθητός τόσο στην Εύβοια όσο και στην Αττική και έστειλε ένα μήνυμα ετοιμότητας, σημειώνοντας πως αναμένονται μετασεισμοί.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου:

Μιλώντας στο Mega ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος εξήγησε πως τις προηγούμενες ημέρες στην περιοχή είχαν γίνει μικρότεροι σεισμοί οι οποίοι ωστόσο δεν μπορούσαν να δώσουν τη δυνατότητα στους επιστήμονες να εκτιμήσουν την πιθανότητα μιας ισχυρής δόνησης σαν και αυτήν που ταρακούνησε απόψε όλη την Εύβοια και όλη την Αττική.

Εκτίμησε επίσης ότι θα υπάρχουν και άλλοι σεισμοί με μικρότερα μεγέθη - τόνισε ωστόσο πως υπάρχει «επιφυλακτικότητα για τη συνέχεια» καθώς οι επιστήμονες πρέπει να παρακολουθήσουν το φαινόμενο σε μία περιοχή που δεν έχει δώσει στο παρελθόν τόσο ισχυρές δονήσεις.

Λέκκας: Η περιοχή δεν δίνει μεγάλους σεισμούς

Ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ανέφερε ότι «πρόκειται για μια περιοχή η οποία δε δίνει μεγάλους σεισμούς», ενώ τόνισε ότι «πιθανότατα θα υπάρξουν και μετασεισμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας». Πρόσθεσε ότι «αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αξιολόγηση όλων των δεδομένων».

Τι κάνετε όταν γίνεται σεισμός

Αν είστε μέσα στο σπίτι

Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.

Καλυφθείτε κάτω από κάποιο ανθεκτικό έπιπλο (τραπέζι, γραφείο, θρανίο), γονατίστε και κρατήστε με τα χέρια σας το πόδι του.

Αν δεν υπάρχει ανθεκτικό έπιπλο, γονατίστε στο μέσον του δωματίου, μειώνοντας όσο γίνεται το ύψος σας και προστατέψτε με τα χέρια το κεφάλι και τον αυχένα σας. Απομακρυνθείτε από μεγάλες γυάλινες επιφάνειες (παράθυρα, γυάλινα χωρίσματα) ή έπιπλα και αντικείμενα που μπορεί να σας τραυματίσουν.

Μην προσπαθήσετε να απομακρυνθείτε από το σπίτι.

Μην βγείτε στο μπαλκόνι.

Αν είστε σε ψηλό κτίριο

Απομακρυνθείτε από τζάμια και εξωτερικούς τοίχους.

Αν είστε σε χώρο ψυχαγωγίας, εμπορικό κέντρο ή μεγάλο κατάστημα

Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.

Μείνετε στο χώρο μέχρι να τελειώσει η δόνηση.

Μην παρασυρθείτε από το πανικόβλητο πλήθος που κινείται άτακτα προς τις εξόδους γιατί κινδυνεύετε να ποδοπατηθείτε.

Αν βρίσκεστε σε ανοιχτό χώρο

Απομακρυνθείτε από χώρους που βρίσκονται κάτω από κτίρια, τηλεφωνικά ή ηλεκτρικά καλώδια.

Αν έχετε μαζί σας τσάντα ή χαρτοφύλακα, καλύψτε το κεφάλι σας με αυτά.

Αν βρίσκεστε μέσα στο αυτοκίνητο

Καταφύγετε σε ανοιχτό χώρο και σταματήστε με προσοχή το αυτοκίνητο ώστε να μην εμποδίζει την κυκλοφορία.

Αποφύγετε να περάσετε από σήραγγες, γέφυρες ή υπέργειες διαβάσεις.

Τι να κάνετε μετά το σεισμό

Αν είστε μέσα στο σπίτι

Προετοιμαστείτε για τυχόν μετασεισμούς.

Ελέγξτε προσεκτικά τον εαυτό σας και τους γύρω σας για πιθανούς τραυματισμούς.

Αν υπάρχουν βαριά τραυματισμένοι μην τους μετακινείτε.

Εκκενώστε το κτίριο από το κλιμακοστάσιο (μην χρησιμοποιείτε τον ανελκυστήρα), αφού πρώτα κλείσετε τους διακόπτες του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου και του νερού.

Καταφύγετε σε ανοιχτό και ασφαλή χώρο.

Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών και μην δίνετε σημασία σε φημολογίες.

Μην χρησιμοποιείτε άσκοπα το αυτοκίνητό σας ώστε να μην γίνετε εμπόδιο στο έργο των συνεργείων διάσωσης.

Χρησιμοποιήστε το σταθερό ή κινητό τηλέφωνό σας σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γιατί προκαλείται υπερφόρτωση των τηλεφωνικών δικτύων.

Αποφύγετε να μπείτε στο σπίτι σας αν βλέπετε βλάβες, κομμένα καλώδια, διαρροή υγραερίου ή φυσικού αερίου.