Ποιος ήταν ο Εγκέλαδος που μας θύμισε ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια

«Επεισοδιακό» κατέληξε να είναι το βράδυ της Δευτέρας (8/9) για τους Αθηναίους καθώς ο σεισμός των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στη νότια Εύβοια... λαχτάρησε τους κατοίκους της Αττικής.

Αν και δεν καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές ή τραυματισμοί, το γεγονός προκάλεσε ανησυχία σε Εύβοια και Αττική, με το μόνο περιστατικό ζημιάς από τον σεισμό να αφορά σπάσιμο τζαμαρίας σε κατάστημα στα Νέα Στύρα.

Όπως πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, τα social media πήραν «φωτιά», και η λέξη που κυριάρχησε ξανά ήταν μία: Εγκέλαδος. Αλλά ποιος ήταν πραγματικά αυτός ο μυθικός γίγαντας που κάθε φορά συνδέεται με τους σεισμούς;

Ποιος ήταν ο «αρχηγός των Γιγάντων» Εγκέλαδος

Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία, ο Εγκέλαδος ήταν ένας από τους ισχυρότερους Γίγαντες, γιος της Γαίας και του Τάρταρου. Κατά τη Γιγαντομαχία, τον μεγάλο πόλεμο ανάμεσα στους Ολύμπιους θεούς και τους Γίγαντες, αποτέλεσε ηγετική μορφή, κάνοντας τη γη να σείεται με την ορμή του.

Ηττήθηκε τελικά από τον Δία και τον Παλλάδα Αθηνά και παγιδεύτηκε κάτω από το ηφαίστειο της Αίτνας στη Σικελία. Από τότε, κάθε δόνηση και έκρηξη θεωρούνταν αποτέλεσμα της οργής και των σπασμωδικών κινήσεων του να απελευθερωθεί.

Ο Εγκέλαδος παγιδεύεται κάτω από την Αίτνα / Φωτ.: IMAGO

Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι κάθε σεισμός ήταν σημάδι ότι ο Εγκέλαδος «γύριζε πλευρό» στα έγκατα της γης. Ο συμβολισμός του έμεινε αναλλοίωτος στο χρόνο και σήμερα, κάθε φορά που η γη τρέμει, ο Τύπος και η κοινή γνώμη θυμούνται τον ακατάβλητο γίγαντα.

Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια είναι πως το όνομα «Εγκέλαδος» έχει περάσει και στη σύγχρονη επιστήμη: ο ένας από τους μεγαλύτερους δορυφόρους του Κρόνου φέρει την ίδια ονομασία, τιμώντας τον αρχαίο μύθο και τη σύνδεσή του με τις φυσικές δυνάμεις που ξεπερνούν τον άνθρωπο.