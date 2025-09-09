«Ταρακουνήθηκαν» και τα social media από τον σεισμό στην Εύβοια - «Μπορούμε να την μετακινήσουμε;»

Με αρκετές δόσεις χιούμορ σχολίασαν οι χρήστες στο ελληνικό X (πρώην Twitter) τον δυνατό σεισμό που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Τρίτης 09/09 στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Στύρων και Σχοινιά.

Κάποιοι ξύπνησαν έντρομοι από το δυνατό κούνημα του Εγκέλαδου ενώ άλλοι που ήταν ξύπνιοι και προσπαθούσαν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Υπάρχουν και εκείνοι που δεν τον αντιλήφθηκαν καν (και ίσως είναι και οι πιο τυχεροί).

Αμέσως μετά τη δόνηση, όλοι έσπευσαν να αρπάξουν τα κινητά τους προκειμένου να διαβάσουν αφενός το μέγεθος και αφετέρου το σημείο όπου εκδηλώθηκε καθώς η ένταση ήταν τόσο ισχυρή με αποτέλεσμα να ξυπνήσουν μνήμες από τον φονικό σεισμό του 1999.

Το ταγκ #σεισμός έγινε πρώτο τρεντ κατά τη διάρκεια της νύχτας με όλους να επιστρατεύουν το χιούμορ τους για να αντιμετωπίσουν, όσο πιο χαλαρά γινόταν, την κατάσταση.

Οι «ψύχραιμες» φωνές

Ένας χρήστης της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης σχολίασε πολύ ψύχραιμα «Μπορούμε να μετακινήσουμε την Εύβοια κάπου αλλού; Κάθε τρεις κ λιγο κουνιέται. #σεισμος»

Φυσικά υπάρχουν και εκείνοι που τρόμαξαν αρκετά καθώς η δόνηση συνοδεύτηκε από δυνατό βουητό γεγονός που προκάλεσε τρόμο. Η εικόνα του «Κωνσταντίνου Κατακουζηνού» με το διάσημο τρομπόνι του έκανε ξανά την εμφάνισή της δίνοντας μια εύθυμη νότα στη βραδιά.

Ένας άλλος σχολίασε την αντίδραση που είχαν Δανοί φίλαθλοι της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου οι οποίοι επισκέπτονταν τη χώρα μας για τον αγώνα των προκριματικών για το Μουντιάλ που διεξήχθη λίγες ώρες πριν στο Στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

«Ήρθαν οι Ολλανδοί για 3 μέρες στην Αθήνα ,ένιωσαν τον σεισμό, κουτρουβάλησαν 7 ορόφους μέσα σε 2 λεπτά για να εκκενώσουν, όταν βρέθηκαν στον δρόμο κατάλαβαν τι σημαίνει Ελληνικός στ@@@μος …»

Τα ζώα «καταλαβαίνουν» τον σεισμό

Φυσικά δεν ήταν λίγοι εκείνοι οι οποίοι ανάρτησαν φωτογραφίες των κατοικιδίων τους, λίγη ώρα αφότου εκδηλώθηκε η σεισμική δόνηση καυτηριάζοντας τον... αστικό μύθο ότι τα ζώα τους αντιλαμβάνονται πριν καν προκληθούν.