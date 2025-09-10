Νέος σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Εύβοια - Αισθητός και στην Αττική

Νέος σεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου, στην Εύβοια. Η δόνηση είχε επίκεντρο αυτή τη φορά 3 χλμ Ν του Προκοπίου.



Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός στην Εύβοια είχε βάθος τα 5 χλμ.



Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Λίγα λεπτά πριν έγινε ακόμα μία δόνηση, μεγέθους 2,3 Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 6 Χλμ. ΝΔ του Προκοπίου.

Τι πρέπει να κάνεις κατά τη διάρκεια του σεισμού

Εάν είσαι μέσα σε κτίριο:

Μείνε στον χώρο που βρίσκεσαι και διατήρησε την ψυχραιμία σου.

Σκύψε, καλύψου κάτω από ένα γερό έπιπλο (τραπέζι, γραφείο, θρανίο) και κράτησε με το χέρι σου το πόδι του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κατάλληλο έπιπλο, σκύψε μειώνοντας όσο γίνεται το ύψος σου και προστάτευσε με τα χέρια το κεφάλι και τον αυχένα σου.

Απομακρύνσου από μεγάλες γυάλινες επιφάνειες (παράθυρα, φεγγίτες ή γυάλινα χωρίσματα) ή έπιπλα και αντικείμενα που μπορεί να σε τραυματίσουν.

Eάν βρίσκεσαι σε εξωτερικό χώρο:

Απομακρύνσου από τις προσόψεις των κτιρίων, στύλους με ηλεκτροφόρα καλώδια ή άλλα επικίνδυνα σημεία (όσο αυτό είναι δυνατόν) και προφυλάξου κατάλληλα.

Απομακρύνσου από την ακτή. Ύστερα από ισχυρό σεισμό μπορεί να δημιουργηθούν θαλάσσια κύματα βαρύτητας (tsunamis).

Απομακρύνσου, όσο μπορείς, από σημεία που μπορεί να εκδηλωθούν κατολισθητικά φαινόμενα.

Eάν οδηγείς:

Μείωσε την ταχύτητα του αυτοκινήτου σου, και στάθμευσε στο πιο κοντινό, ασφαλές σημείο, μακριά από προσόψεις κτιρίων, αερογέφυρες, ηλεκτροφόρα καλώδια κά. Φρόντισε να μην εμποδίζεις την κυκλοφορία.

Τι πρέπει να κάνεις μετά το σεισμό

Εφάρμοσε το προσεισμικό σχέδιό σου.

Εκκένωσε το κτίριο από το κλιμακοστάσιο, αφού πρώτα:

φορέσεις κατάλληλα για την εποχή ρούχα και παπούτσια,

κλείσεις τους διακόπτες του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου και του νερού,

πάρεις μαζί σου τα εφόδια έκτακτης ανάγκης που θεωρείς απαραίτητα.