Παπακαλιάτης - Ανδριολάτου: Ξανά στους Παξούς κάνουν πρόβες για το νέο κύκλο του «Maestro» (φωτό)

Οι τουρίστες σιγά σιγά αρχίζουν να εγκαταλείπουν το νησί του Ιονίου που μπαίνει σε φθινοπωρινούς, πιο χαλαρούς ρυθμούς. Κι εκεί που όλοι νομίζουν πως αυτό θα κρατήσει μέχρι το Πάσχα, τσουπ, τα καραβάκια από απέναντι καταφθάνουν και μαζί τους φέρνουν κόσμο και κοσμάκη! Είναι οι συντελεστές του «Maestro», ηθοποιοί, τεχνικοί, σκηνοθέτες, που επιστρέφουν στον τόπο του.. εγκλήματος!

Σημεία και... τέρατα

Ο δημιουργός της σειράς, Χριστόφορος Παπακαλιάτης, πέρασε όλο το προηγούμενο διάστημα γράφοντας τα νέα επεισόδια του «Maestro» που θα δούμε στο MEGA και στο Netflix και όλοι οι συνεργάτες του -που γνώριζαν φυσικά τις προθέσεις του από τα χειμερινά καλέσματα που τους είχε κάνει στο σπίτι του- είναι πανέτοιμοι και ευτυχισμένοι για τη συνέχεια που έρχεται μέσα στο 2026 στους δέκτες μας.

Από τους πρώτους που έφτασαν στο νησί ήταν η Κλέλια Ανδριολάτου που έσπευσε να κοινοποιήσει μια στιγμή από τη συνάντήσή της με τον Χριστόφορο. «Καιρός ήταν!» σχολίασε στο Instagram και μοιράστηκε μαζί μας το εξώφυλλο από το σενάριο του πρώτου επεισοδίου του 4ου κύκλου της επιτυχημένης σειράς που έχει τον τίτλο «Η εποχή των τεράτων».

Αν λοιπόν νομίζετε πως όλα τέλειωσαν και όλοι τη γλίτωσαν είστε γελασμένοι. Ή μπορεί και να τη γλίτωσαν και τώρα κάποιος άλλος θα βγει από τη μέση και φτου κι από την αρχή! Η Σοφία πάντωςδεν έχει πει ακόμη την τελευταία της κουβέντα...