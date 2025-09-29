Κλέλια Ανδριολάτου: Μπικίνι... τέλος (μέχρι νεωτέρας) - Οι βόλτες στην Αθήνα (φωτό)

Καλά τα γυρίσματα του «Maestro», ακόμα καλύτερες οι διακοπές με μπικίνι στα νησιά, έρχεται όμως η στιγμή που το κορίτσι θέλει ένα break, να φορέσει μια φόρμα και ένα φούτερ βρε αδερφέ! Σε αυτήν ακριβώς τη φάση βρίσκεται η Κλέλια Ανδριολάτου, σε μια άκρως φθινοπωρινή και πάντα στιλάτη φάση!

Αθήνα, αγάπη μου

Η διάσημη πρωταγωνίστρια και μούσα του Παπακαλιάτη, που πλησιάζει το μισό εκατομμύριο ακόλουθους στο Instagram, αποφάσισε να κάνει μια βόλτα στην Αθήνα που έχει φορέσει για τα καλά τα φθινοπωρινά της και υποδέχεται την αλλαγή της εποχής με αισιοδοξία. Κάπου εκεί ανάμεσα σε σύννεφα, αέρα και τσιμέντο βρέθηκε και η Κλέλια να κόβει βόλτες στους όμορφους πεζόδρομους της πρωτεύουσας φορώντας casual ρούχα σε γήινες αποχρώσεις, που τα συνόδευσε με καφέ jockey καπέλο και με λευκά sneakers!

Ένα ζευγάρι παπούτσια για πολλά χλμ.

Η Κλέλια επέλεξε για τη συγκεκριμένη μέρα, που ήταν δροσερή και έτοιμη για βροχή, αθλητικά παπούτσια για να απολαύσει τη διαδρομή με άνεση και δίχως να κρυώνει. Κάποια στιγμή με την παρέα της σταμάτησαν σε ένα wine bar για κρασί και μεζεδάκια και αργότερα δεν είπε όχι για δείπνο με πατάτες τηγανητές και σαλάτες. Μικρό κορίτσι είναι! Μέχρι να επιστρέψει στους Παξούς για γυρίσματα θα τα έχει κάψει όλα αυτά!