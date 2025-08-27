Η Κλέλια Ανδριολάτου ποζάρει με μπικίνι στο κρεβάτι και ανεβάζει τη θερμοκρασία

Η Κλέλια Ανδριολάτου με αμείωτο ρυθμό ανεβάζει στο instagram εντυπωσιακά καλοκαιρινά στιγμιότυπα.

Credits: Instagram

Η 28χρονη ηθοποιός και μοντέλο, πόζαρε αυτή τη φορά φορώντας ένα μικροσκοπικό μπικίνι που αναδεικνύει το καλλίγραμμο σώμα της με φόντο ένα παραδοσιακό σπίτι, ή ξαπλωμένη σε ένα vintage σιδερένιο κρεβάτι.

«Begin gently» έγραψε στην περιγραφή των φωτογραφιών ποστάροντας μια κούπα με καφέ.

Η Κλέλια Ανδριολάτου δεν παρέλειψε να θυμίσει στους χιλιάδες ακολούθους της ότι βρίσκεται σε εξαιρετική φυσική κατάσταση με μια φωτογραφία που κάνει γιόγκα, εκτελώντας μια δύσκολη άσκηση.

Μακριά από σκοτούρες

Η Κλέλια, που είναι από τις πλέον λαμπερές παρουσίες της νέας γενιάς των ηθοποιών, αποφάσισε να ξεκουραστεί πολύ φέτος το καλοκαίρι καθώς το φθινόπωρο ξεκινούν τα γυρίσματα για τον νέο κύκλο του «Maestro» και θα χρειαστεί για κάποιους μήνες να μετακομίσει και πάλι στους Παξούς, παρέα με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη και το υπόλοιπο παρεάκι.