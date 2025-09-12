Κλέλια Ανδριολάτου: Μια… κλέφτρα στη Μύκονο - Η νέα της ταινία

Ανεβασμένη σε καρότσα Ντάτσουν με καρπούζια η Κλέλια Ανδριολάτου απολαμβάνει το φθινόπωρο στη Μύκονο, αλλά και τα γυρίσματα της ταινίας στην οποία πρωταγωνιστεί με τίτλο, τι άλλο φυσικά, «Mykonos».

Η πρωταγωνίστρια, που είδε τις μετοχές της στο παγκόσμιο χρηματιστήριο της σοουμπίζ να ανεβαίνουν μετά την προβολή του «Maestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, ανοίγει τα φτερά της για διεθνή καριέρα παίζοντας στην ξένη ταινία που ετοιμάζει η εταιρία παραγωγής, Improbable Media, του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

φωτογραφία NDP

Σύγχρονοι… Ρομπέν των Δασών

Το σενάριο της ταινίας καταπιάνεται με μια ομάδα εκκεντρικών ανθρώπων που κάθε καλοκαίρι κλέβουν χρήματα και αντικείμενα από πλούσιους και αλαζόνες τουρίστες και αναστατώνουν τη Μύκονο με τα καμώματά τους, αφού πάντα καταφέρνουν να ξεφύγουν από την αστυνομία!

Στο φιλμ που έγραψε και σκηνοθετεί ο Christopher André Marks πρωταγωνιστούν επίσης οι: Ρικάρντο Σκαμάρτσιο, Άντριου Γεωργιάδης, Βίτο Σνάμπελ, Τζούλια Φοξ, ενώ συμμετέχουν οι Πάνος Κορώνης, Μαρία Καβογιάννη, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Δωροθέα Μερκούρη και Μάκης Παπαδημητρίου.

φωτογραφία NDP

Ο «δικός» μας Γιάννης

Τον Νοέμβριο του 2024 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε ανακοινώσει στο Instagram το νέο του επιχειρηματικό σχέδιο λέγοντας χαρακτηριστικά: «Παιδιά πόσο αγαπώ τη Μύκονο το ξέρετε…. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που ανακοινώνω επίσημα, ότι η εταιρία παραγωγής μου, Improbable Media, συνεργάστηκε με τη Studio Galazio για την παραγωγή της πρώτης μου ταινίας μεγάλου μήκους ως παραγωγός…. MYKONOS, the Movie, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Christopher André Marks, έρχεται σύντομα».