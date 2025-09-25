Μαρία Καβογιάννη: Αγκαλιές, φιλιά και χαμόγελα στα γυρίσματα του «Maestro» (φωτό)

Εδώ και μερικές ημέρες, και συγκεκριμένα από τις 22 Σεπτεμβρίου, οι κάμερες του «Maestro» έχουν πάρει φωτιά και γυρίζουν τις πρώτες σκηνές του νέου κύκλου που θα δούμε σε περίπου έναν χρόνο από σήμερα.

Στα γυρίσματα κατέφτασε σεινάμενη και κουνάμενη η Μαρία Καβογιάννη που σκόρπισε χαμόγελα και της πήρε αρκετή ώρα μέχρι να πάρει σειρά στο μακιγιάζ αφού πρώτα ήθελε να φιλήσει και να χαιρετίσει τους πάντες! «Καλή μας αρχή», αρκέστηκε να πει και άρχισε το... πάρτι!

Η καλή νεράιδα

Η Μαρία είναι κάπως σαν τη… μαμά του λόχου (μαζί και με τη Χάρις Αλεξίου)! Έχει για όλους έναν καλό λόγο να πει, ένα χάδι να προσφέρει απλόχερα, μια αγκαλιά όταν εκείνοι λυγίζουν μετά από ένα πολύωρο γύρισμα και ένα «όλα θα πάνε καλά ρε παιδιά». Όταν λοιπόν κατέφτασε στο γύρισμα ήταν μια ανακούφιση για όλους γιατί ερχόταν η καλή τους νεράιδα!

Σαν ζουζούνι που είναι, η Καβογιάννη δεν σταμάτησε να πειράζει και να φωτογραφίζεται με τους πάντες. Με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, που του έχει μεγάλη αδυναμία, μα και με την Κλέλια Ανδριολάτου και τη Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου. Φυσικά δεν άφησε απέξω και τα μέλη του συνεργείου και τα παιδιά από τα μαλλιά και το μακιγιάζ.

Στην Αθήνα

Αυτές τις μέρες πραγματοποιούνται τα εξωτερικά γυρίσματα της σειράς στην Αθήνα με τους Παξούς να ακολουθούν προς τα μέσα Οκτωβρίου.

Στον 4ο κύκλο του «Maestro» που είναι μια συμπαραγωγή του MEGA και του Netflix θα ενταχθούν επίσης ο Γιώργος Χρυστοστόμου και η Ανθή Ευστρατιάδου σε ρόλους έκπληξη που θα περιπλέξουν τα πράγματα για τους βασικούς ήρωες της σειράς…