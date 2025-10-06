«Maestro 4»: Παπακαλιάτης, Ανδριολάτου, Μπένος, Χαλκιάς στους Παξούς - Ξεκινούν τα γυρίσματα (video)

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, πήρε την τηλεοπτική του οικογένεια του -γιατί σαν οικογένεια νιώθουν πια μετά από τόσα χρόνια στενής συνεργασίας- και αναχώρησαν για τους Παξούς ελπίζοντας να βρουν λίγο κόσμο και ιδανικό καιρό ώστε να αρχίσουν τα γυρίσματα του «Maestro», μα τίποτα δεν πήγε όπως έπρεπε!

φωτογραφία Instagram

Ο… κακός τους ο καιρός

Δεν πρόλαβαν καλά καλά να φτάσουν στο νησί και οι συντελεστές της δραματικής σειράς του MEGA και του Netflix βρέθηκαν αντιμέτωποι με έντονα καιρικά φαινόμενα που, ναι μεν, θα έκαναν ωραία πλάνα, δεν ήταν όμως οι κατάλληλες συνθήκες για να κάνεις εξωτερικά γυρίσματα. Ας μην ξεχνάμε πως όλα τα πλάνα στους Παξούς γίνονται σε φυσικούς χώρους, οπότε το πρόγραμμα πήγε ελαφρώς πίσω.

Φαγάκι και συμπάθεια

Το κρύο, ο αέρας και η βροχή οδήγησαν λοιπόν τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, την Κλέλια Ανδριολάτου, τον Γιώργο Μπένο και τον Ορέστη Χαλκιά στα ταβερνάκια των Παξών και το κέφι δεν άργησε να αρχίσει. «Θυμάστε πέρσι που μου λέγατε πότε θα ξαναπάμε και πότε θα ξαναπάμε στο νησί; Ορίστε! Ήρθαμε ξανά. Και τρώμε πάλι», έγραψε ο Χριστόφορος στη σελίδα του στο Instagram και μας έδειξε πώς περνάνε όταν η φύση τους χαρίζει πολλά ρεπό!

4ος κύκλος

Στα νέα επεισόδια της σειράς που θα κάνουν πρεμιέρα το φθινόπωρο του 2026 θα ενταχθούν νέα πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία θα είναι ο Γιώργος Χρυσοστόμου και η Ανθή Ευστρατιάδου. Ο Παπακαλιάτης είχε αρκετό χρόνο να δουλέψει στο σενάριο και μας υπόσχεται φοβερές ανατροπές και εξελίξεις που θα κόψουν την ανάσα που θα φέρουν νέο αέρα στο story της σειράς.