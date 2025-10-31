Stranger Things: Κυκλοφόρησε το trailer της 5ης σεζόν - Πότε κάνει πρεμιέρα

To Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ της τελευταίας σεζόν της σειράς «Stranger Things».

Πρόκειται για την Πέμπτη σεζόν που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα εντός του Νοεμβρίου.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτή η τελευταία σεζόν θα χωριστεί σε τρία μέρη. Το πρώτο θα κάνει πρεμιέρα στις 27 Νοεμβρίου στις 3 π.μ. ώρα Ελλάδος, το δεύτερο στις 26 Δεκεμβρίου και το μεγάλο φινάλε θα γίνει την 1η Ιανουαρίου.

Στην επίσημη σύνοψη αναφέρεται: «Είναι φθινόπωρο του 1987. Το Χόκινς κουβαλά τα σημάδια από το άνοιγμα των ρηγμάτων και οι ήρωές μας έχουν έναν κοινό σκοπό: να βρουν και να σκοτώσουν τον Βέκνα, ο οποίος έχει εξαφανιστεί και κανείς δεν ξέρει πού βρίσκεται ούτε τι ετοιμάζει. Η αποστολή τους περιπλέκεται από τη στρατιωτική καραντίνα που έχει επιβάλει η κυβέρνηση, η οποία εντατικοποιεί την αναζήτηση της Έντεκα, η οποία αναγκάζεται να κρυφτεί για ακόμη μια φορά. Η επέτειος της εξαφάνισης του Γουίλ πλησιάζει και μαζί της ένας μεγάλος, γνώριμος τρόμος. Η τελευταία μάχη βρίσκεται προ των πυλών, όπως κι ένα σκοτάδι πιο ισχυρό και πιο θανατηφόρο από οτιδήποτε άλλο έχει αντιμετωπίσει η παρέα στο παρελθόν. Για να βάλουν τέλος σ' αυτόν τον εφιάλτη, οι ήρωές μας θα χρειαστούν τους πάντες –όλη την παρέα– ενωμένους, για μία τελευταία φορά».

Δείτε το επίσημο τρέιλερ