Σκάνδαλο στο Stranger Things: Ποιον κατηγορεί για bullying η Μίλι Μπόμπι Μπράουν

Μπορεί οι χρήστες του Netflix να ετοιμάζονται για το επικό φινάλε του Stranger Things, όμως μία μάλλον δυσάρεστη είδηση έρχεται να ταράξει τα νερά και να επισκιάσει την επιστροφή της επιτυχημένης σειράς.



Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα radaronline, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν φέρεται να κατηγορεί τον συμπρωταγωνιστή της, Ντέιβιντ Χάρμπορ, για «εκφοβισμό και παρενόχληση», κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.



Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα της έρευνας, με πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης να ξεκαθαρίζουν ότι οι καταγγελίες της ηθοποιού δεν έχουν να κάνουν με σεξουαλική παρενόχληση.

David Harbour has faced serious allegations from his Stranger Things co-star Millie Bobby Brown, who is said to have accused him of "bullying and harassing" her on set ahead of the show's much-anticipated fifth and final season, RadarOnline can report.



More details:… pic.twitter.com/sZb6Zv4RqB — Radar Online (@radar_online) November 2, 2025

Τι λέει το Netflix

Μία από τις πηγές αποκάλυψε ότι «η Μίλι Μπόμπι Μπράουν υπέβαλε καταγγελία για παρενόχληση και εκφοβισμό πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της τελευταίας σεζόν. Υπήρχαν σελίδες επί σελίδων με κατηγορίες. Η έρευνα κράτησε μήνες».



Από την πλευρά της, η Netflix αρνήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό και φαίνεται αποφασισμένη να κρατήσει το ενδιαφέρον στραμμένο στο φινάλε της σειράς.



«Θα είναι ένα κινηματογραφικό γεγονός», ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή από το Netflix. «Τίποτα δεν πρόκειται να επισκιάσει αυτό – ούτε καν η προσωπική ζωή του πρωταγωνιστή», πρόσθεσε.