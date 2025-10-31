Το Netflix «φλερτάρει» με την εξαγορά της Warner Bros - Τι σημαίνει αυτό για τους συνδρομητές

Μια νέα μεγάλη κίνηση φαίνεται πως εξετάζει το Netflix, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, ο γίγαντας του streaming μελετά την πιθανότητα εξαγοράς του κινηματογραφικού και streaming τμήματος της Warner Bros Discovery. Αν προχωρήσει, θα πρόκειται για μια συμφωνία που θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, η πλατφόρμα έχει ήδη προσλάβει χρηματοοικονομικό σύμβουλο και έχει αποκτήσει πρόσβαση σε οικονομικά δεδομένα της Warner Bros. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι, το Netflix συνεργάζεται με την επενδυτική τράπεζα Moelis & Co προκειμένου να αξιολογήσει τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

Σύμφωνα με τις αναφορές του Reuters, η εταιρεία έχει πλέον πρόσβαση στο «data room», το οποίο περιλαμβάνει κρίσιμες οικονομικές πληροφορίες για τη λήψη μιας τέτοιας απόφασης. Για την ώρα πάντως, καμία από τις εμπλεκόμενες εταιρείες δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο σχετικά με το ρεπορτάζ του Reuters.

Τι αλλάζει για τους συνδρομητές

Αν το deal τελικά προχωρήσει, το Netflix θα αποκτήσει πρόσβαση σε μερικά από τα πιο δυνατά brands του Χόλιγουντ, όπως τα Harry Potter, DC Comics, αλλά και ολόκληρη την παραγωγική μηχανή του στούντιο της Warner Bros — που, παράγει ήδη αρκετές σειρές για το ίδιο το Netflix. Πρακτικά για τους συνδρομητές, αυτό σημαίνει ακόμα περισσότερο περιεχόμενο.

Ο CEO της Netflix, Τεντ Σαράντος, δήλωσε πρόσφατα στους επενδυτές ότι, αν και η στρατηγική της εταιρείας παραδοσιακά δίνει έμφαση στη δημιουργία και όχι στις εξαγορές, εξετάζει ευκαιρίες εξαγοράς όταν πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, όπως το μέγεθος της επένδυσης και η δυνατότητα ενίσχυσης του περιεχομένου.

Ωστόσο, ο Σαράντος ξεκαθάρισε ότι η Netflix δεν ενδιαφέρεται για το δίκτυο καλωδιακής τηλεόρασης της Warner Bros Discovery, στο οποίο περιλαμβάνονται τα CNN, TNT, Food Network και Animal Planet.

«Έχουμε δηλώσει ξεκάθαρα στο παρελθόν ότι δεν ενδιαφερόμαστε για την απόκτηση παραδοσιακών δικτύων. Αυτή η θέση δεν αλλάζει», ανέφερε χαρακτηριστικά.