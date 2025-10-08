Γερό «μπάσιμο» του Netflix για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Champions League

Μια μεγάλη αλλαγή στο τηλεοπτικό τοπίο του ποδοσφαίρου φαίνεται να ετοιμάζεται, καθώς το Netflix σχεδιάζει να μπει δυναμικά στο παιχνίδι των αθλητικών μεταδόσεων, διεκδικώντας τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Champions League.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Times, η δημοφιλής πλατφόρμα σκοπεύει να καταθέσει επίσημη πρόταση στην UEFA για τη σεζόν 2027/2028, στο πλαίσιο της νέας αναδιάρθρωσης των τηλεοπτικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.

Η πρόταση του Netflix αφορά τη μετάδοση ενός αγώνα ανά αγωνιστική της διοργάνωσης, με στόχο να ενταχθεί στη λίστα των παρόχων που θα φιλοξενούν το κορυφαίο ευρωπαϊκό προϊόν. Το ενδιαφέρον αυτό εντάσσεται στη στρατηγική της πλατφόρμας να επεκταθεί στον χώρο του ζωντανού αθλητικού περιεχομένου.

🔺 NEW: Netflix set to bid for Champions League games in TV rights shake-up



Uefa’s new way of selling broadcast deals expected to spark scramble for games by global streaming platforms



Read more from @martynziegler ⬇️https://t.co/PG8jJFlA81 — Times Sport (@TimesSport) October 8, 2025

Οι Times αναφέρουν ότι η UEFA αναμένεται να αυξήσει τα ετήσια έσοδά της κατά 10%, αγγίζοντας τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως από τις διασυλλογικές διοργανώσεις, με την είσοδο νέων ισχυρών παικτών όπως το Netflix.

Η πλατφόρμα είχε ήδη κάνει τα πρώτα της βήματα στον αθλητισμό, μεταδίδοντας τα περασμένα Χριστούγεννα τον αγώνα πυγμαχίας Μάικ Τάισον - Τζέικ Πολ, ο οποίος συγκέντρωσε περισσότερα από 65 εκατομμύρια streams παγκοσμίως.

Υπενθυμίζεται ότι η UEFA έχει ήδη συνάψει συμφωνία με την Amazon Prime Video για τη μετάδοση ενός αγώνα ανά αγωνιστική σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Ιταλία, κάτι που δείχνει τη σταδιακή στροφή της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας προς τις συνδρομητικές πλατφόρμες streaming