Tiger Woods: Οι... 121 ερωμένες και το κυνηγητό της γυναίκας του με ένα μπαστούνι

Όταν λες γκολφ, σκέφτεσαι μόνο έναν άνθρωπο. Σωστά, το όνομά του είναι Τάιγκερ Γουντς. Ο θρυλικός Αμερικανός διέδωσε αυτό το «αστικό» άθλημα και το έκανε γνωστό παγκοσμίως. Κέρδισε ένα εξωφρενικά μεγάλο χρηματικό ποσό, αλλά και κατά τη διάρκεια της καριέρας του αντιμετώπισε παράξενες, αλλόκοτες και συχνά τρελές καταστάσεις.

Ο Γουντς είναι αναμφίβολα ο καλύτερος παίκτης γκολφ στην ιστορία, ωστόσο ο κόσμος μιλάει εξίσου για τα αθλητικά του επιτεύγματα, αλλά και για την άσωτη ζωή του εκτός γηπέδου και τις πολυάριθμες ερωτικές του σχέσεις, είχε έως και 121 ερωμένες κατά τη διάρκεια των πέντε ετών γάμου του με την Έλιν Νόρντεγκρεν, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά.

Συγκεκριμένα, ο Τάιγκερ και η Έλιν γνωρίστηκαν το 2001 και παντρεύτηκαν το 2004. Στην αρχή, όλα φαίνονταν ειδυλλιακά και οι δυο τους αντιπροσώπευαν ένα πραγματικό ζευγάρι «διασημοτήτων», μέχρι που ακολούθησε ένα σοκ - η είδηση του διαζυγίου μετά τις μαζικές εξωσυζυγικές σχέσεις του Τάιγκερ.

Ο παίκτης του γκολφ βυθίστηκε εντελώς μετά από αυτό, έκανε ψυχοθεραπεία, θεραπεία για σεξουαλικό εθισμό... Περνούσε τις νύχτες του με πόρνες, στρίπερ και πορνοστάρ, οι οποίες χρόνια αργότερα δημοσιοποιήθηκαν καθώς πούλησαν την ιστορία στα ταμπλόιντ με αντάλλαγμα πολύ καλά χρήματα.

Η παράξενη σχέση του Γουντς με τις γυναίκες

Ο Γουντς είχε προβλήματα από την αρχή λόγω του χρώματος του δέρματός του. Μόλις στα τέσσερά του τον έδιωξαν από το γήπεδο γκολφ επειδή ήταν μαύρος, οπότε πέρασε την πρώιμη παιδική του ηλικία προπονούμενος με τον πατέρα του, Ερλ. Στην ηλικία των 16 ετών, είχε ήδη κερδίσει έξι τουρνουά νέων και είχε εξασφαλίσει την πρώτη του συμμετοχή σε επαγγελματικό τουρνουά ως ερασιτέχνης. Οι καθηγητές του από το Λύκειο Cypress Hill τον θυμούνται ως έναν «σχολαστικό, έξυπνο και υπάκουο μαθητή που δεχόταν όλες τις συμβουλές και την κριτική».

Παρ' όλα αυτά, σύντομα ακολούθησε η αρχή μιας νέας ζωής, και από αυτήν γεννήθηκε μια συγκεκριμένη σχέση με το αντίθετο φύλο. Από νεαρή ηλικία, υπέμεινε μεγάλη πίεση. Ως Αφροαμερικανός που προσπαθούσε να τα καταφέρει σε ένα άθλημα που προοριζόταν για πλούσιους λευκούς, έλαβε τελεσίγραφο από τους γονείς του στην ηλικία των 18 ετών να αφήσει την τότε κοπέλα του επειδή «τον αποσπούσε από το γκολφ».

Αποφάσισε να πάρει όλα όσα του έδινε η φήμη, και τα καλά και τα κακά. Μετά από επτά χρόνια συνεχών ραντεβού, σεξ με διάφορες κυρίες της νύχτας, ο Γουντς αποφάσισε να ηρεμήσει, νομίζοντας ότι είχε ζήσει αρκετά. Παντρεύτηκε μια Σουηδέζα νταντά που φρόντιζε τα παιδιά του στενού του φίλου, την Έλιν Νόρντεγκρεν.

Παντρεύτηκαν το 2004. Αλλά η παλιά ζωή του Τάιγκερ πολύ γρήγορα τον τράβηξε πίσω στην ακολασία και τη νυχτερινή ζωή. Φημολογείτο ότι κατά τη διάρκεια του bachelor πάρτι του ήταν με την πορνοστάρ Χόλι Σάμπσον, η οποία αργότερα ήταν μια από τις γυναίκες που βγήκαν και μίλησαν δημόσια.

«Πρέπει να πω ότι ήταν πραγματικά καλός» είπε αργότερα η Σάμπσον.

Οι πρώτες φήμες απιστίας

Η Έλιν αγνόησε τις φήμες και τα σημάδια απιστίας στην αρχή. Τα ταμπλόιντ διέδωσαν την ιστορία της σχέσης του με την σερβιτόρα Μίντι Λότον, η οποία εργαζόταν στο εστιατόριο όπου δειπνούσε με τη σύζυγό του μία φορά την εβδομάδα.

Η αδερφή της σερβιτόρας δήλωσε αργότερα στα μέσα ενημέρωσης ότι «ο Τάιγκερ κοίταζε επίμονα τη Μίντι ενώ η σύζυγός του παράγγελνε φαγητό και διάβαζε την εφημερίδα στο τραπέζι».

Δύο χρόνια μετά την υπόθεση της «σερβιτόρας», τα ταμπλόιντ πιάνουν τον Τάιγκερ Γουντς με την οικοδέσποινα ενός νυχτερινού κέντρου για άνδρες. Το όνομα της ελκυστικής κοπέλας ήταν Ρέιτσελ Ούτσιτελ, και ο Γουντς παραλίγο να χάσει το μυαλό του εξαιτίας της. Ο Γουντς διέγραψε όλα τα μηνύματα αφού η ιστορία της σχέσης εμφανίστηκε στα ταμπλόιντ και στη συνέχεια προσπάθησε να πείσει τη Ρέιτσελ να τηλεφωνήσει στη σύζυγό του και να την πείσει ότι όλη η ιστορία ήταν ένα ψέμα που επινόησαν τα μέσα ενημέρωσης.

Ωστόσο, έκανε ένα μεγάλο λάθος. Εκείνο το βράδυ, πήρε ένα υπνωτικό χάπι, αλλά πριν από αυτό έστειλε μερικά ερωτικά μηνύματα που βρήκε η γυναίκα του, η Έλιν, στο τηλέφωνό.

Η Έλιν ήταν τόσο έξαλλη που στις δύο το πρωί κυνήγησε τον Γουντς σε όλο το σπίτι με ένα μπαστούνι του γκολφ. Ευτυχώς για τον Τάιγκερ, δεν τον πρόλαβε. Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα, η τύχη του γύρισε την πλάτη.

Τα έσπασε όλα η σύζυγός του

Σε μια προσπάθεια να ξεφύγει, ενώ ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών, ο Γουντς μπαίνει στην Κάντιλακ του, χάνει τον έλεγχο και πέφτει πάνω σε ένα δέντρο. Όταν οι γείτονες βγήκαν έξω, είδαν τον Τάιγκερ να κείτεται αναίσθητος και να αιμορραγεί στο δρόμο. Και να ροχαλίζει!

Στο μεταξύ, η Έλιν κάλεσε για βοήθεια, αφού πρώτα είχε ξεσπάσει ο θυμός της στο ακριβό αυτοκίνητο. Έσπασε όλα τα παράθυρα με ένα μπαστούνι του γκολφ. Στην πορεία, χτύπησε επίσης δύο δόντια του Γουντς.

Όλο το χάος διήρκεσε τρεις ή τέσσερις μήνες και η Έλιν ήταν ακόμα με τον Τάιγκερ. Ωστόσο, όταν ανακάλυψε ότι η 21χρονη κόρη του γείτονά τους ήταν ερωμένη του, αποφάσισε να τον αφήσει οριστικά.

Στη συνέχεια, τα ταμπλόιντ έγραψαν ότι έως και 121 γυναίκες παραδέχτηκαν ότι είχαν κοιμηθεί με τον Γουντς, ο οποίος, στα χρόνια που ακολούθησαν, προσπάθησε να κάνει θεραπεία και να βελτιώσει τη ζωή του.

Αργότερα, σε ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, μια από τις ερωμένες του, η παρουσιάστρια Ρέιτσελ Ούτσιτελ, μοιράστηκε με το κοινό πιπεράτες λεπτομέρειες από την ερωτική της ζωή με τον Τάιγκερ, εξάροντας τα σεξουαλικά του κατορθώματα: «Ήταν στο κρεβάτι μου και ήταν ο τίγρης μου».

Στο ντοκιμαντέρ γίνόταν αναφορά στην εξάρτηση του από τις ουσίες και το αλκοόλ, καθώς και στα πολυτελή πάρτι οργίων που οργάνωνε με 10 ιερόδουλες κάθε Σαββατοκύριακο στο Λας Βέγκας και τα οποία κόστιζαν 100.000 δολάρια.

Η Λορεντάνα Φιορέλο, παρουσιάστρια και μοντέλο του Playboy αποφάσισε να εκμεταλλευτεί επίσης τις νύχτες που πέρασε μαζί του. Σε ένα βιβλίο, με τον τίτλο «Τα μαθήματα από το κορίτσι της διασκέδασης στον πρωταθλητή», περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια τα πάντα! Από τα φιλιά που λάτρευε ο… τίγρης, μέχρι και τα προσόντα του.